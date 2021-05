Philips Hue wordt onderdeel van Smart Home-groep Apple, Google en Amazon

De volledige line-up van Philips Hue wordt onderdeel van Matter, dat maakt Signify vandaag bekend. Matter is de nieuwe naam voor de Smart Home-groep van Apple, Amazon en Google.

Vandaag is bekendgemaakt dat de CHIP (Connected Home over IP) groep voortaan de naam Matter zal gaan dragen. De nieuwe industrie-standaard maakt het mogelijk dat alle slimme apparaten naadloos met elkaar samen kunnen werken.

Philips Hue onderdeel van Matter

Door de samenwerking tussen Google, Amazon en Apple zijn de producten van Signify universeel te gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om je Philips Hue lampen aan te sturen met verschillende platformen. HomeKit, Google Weave en Amazon Alexa worden in deze ondersteund. Iets waar jij als gebruiker veel voordeel uit kan halen. Het zorgt er namelijk voor dat al je slimme apparaten, mits deze zijn aangesloten bij Matter, naadloos met elkaar samen kunnen werken. Geen onnodige beperkingen meer, dus.

Signify maakt vandaag bekend dat alle bestaande producten van Philips Hue en WiZ te gebruiken zijn met de standaard. Daarnaast zullen alle aankomende producten ook voorzien worden van ondersteuning. De ondersteuning voor de Philips Hue producten wordt door middel van een software-update uitgerold. Deze is via je Hue Bridge binnen te halen. Het is niet nodig om al je lampen weer opnieuw in te stellen, dus. Je instellingen, lichtscenes en schema’s blijven intact. De eerste WiZ-producten die de ondersteuning bieden liggen vanaf september dit jaar in de winkels.

De aankondiging komt overigens niet als verrassing. Signify, het moederbedrijf van Philips Hue en WiZ, is bestuurslid van de Zigbee-groep dat is aangesloten aan Matter.

Nieuwe app in App Store

Signify zit op gebied van Philips Hue alles behalve stil in 2021. Zo bracht het bedrijf in maart een nieuwe applicatie naar de App Store. Het gaat om de app Hue Sentiment, waarmee het mogelijk is om je verlichting af te stemmen op je stemming.

