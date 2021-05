Nomad introduceert handige AirTag accessoires voor je sleutelbos

De AirTag is een uitstekende tracker die ervoor zorgt dat jij je bezittingen niet meer kwijtraakt. Toch is er een groot probleem met de gadget van Apple: je hebt een hoesje nodig om hem aan je sleutelbos te hangen. Een dure grap waar Nomad een oplossing voor vindt.

De accessoiremaker introduceert vandaag o.a. de Rugged AirTag Keychain. De naam zegt het al: het is een handig hoesje waarmee jij je AirTag aan je sleutelbos kunt hangen. Het is een van de oplossingen, met een schappelijk prijskaartje, die het bedrijf biedt.

Nomad introduceert de Rugged AirTag Keychain

De Rugged-lijn van Nomad is een bekende in de technologiewereld. Het bedrijf zorgt er namelijk voor dat je apparaten volledig beschermd zijn tegen water en ook nog eens tegen een stootje kunnen. Voor de AirTag is die eerste misschien een beetje overbodig, maar kan die tweede zeker geen kwaad. Zeker als je het voordeel wegzet tegenover de prijs.

De Rugged AirTag KeyChain kost, met een adviesprijs van $29,99, minder dan de standaard accessoire van Apple. Het bedrijf uit Cupertino biedt het hoesje voor de sleutelbos aan voor de prijs van €39. Duurder dan de AirTag zelf dus. Naast het feit dat Nomad je een stevig alternatief biedt is het dus ook nog eens voordeliger.

Daarnaast introduceert het bedrijf ook de Rugged Pet Tag. De naam verklapt het misschien al, maar deze accessoire is bedoeld voor je huisdier. Het is een halsband met een special vakje voor je AirTag. Ondanks het feit dat Apple niet adviseert om je huisdier te tracken, is het voor sommige mensen misschien toch wel een uitkomst. Deze accessoire kost je op dit moment $29,95 en is, net als de Rugged AirTag Keychain, vanaf nu te pre-orderen.

Meer accessoires

Nomad is zoals gezegd geen vreemde op het gebied van accessoires en heeft op dit moment meerdere AirTag-opties. Het bedrijf biedt in zijn webshop bijvoorbeeld ook een leren sleutelhanger aan. Deze tik je vanaf $19,95 op de kop. Een stuk voordeliger dan het leren hoesje van Apple, dus.

Benieuwd wat wij van de AirTag vinden? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!