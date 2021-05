Michiel Huisman steelt met actiethriller Echo 3 de show op Apple TV+

Apple TV+ werkt aan een nieuwe actiethriller genaamd Echo 3. Het eerste seizoen, dat uit tien afleveringen zal bestaan, is voorzien van een flink portie Nederlandse invloed. Michiel Huisman speelt namelijk de hoofdrol.

Dit is de twee keer dat een Apple TV+ serie voorzien is van Nederlandse invloed. Eerder wist Sylvia Hoeks al te schitteren naast Jason Momoa in de debuutserie See.

Michiel Huisman scoort hoofdrol in Echo 3

Het is zeker niet de eerste keer dat Michiel Huisman schittert in een exclusieve serie van een streamingdienst. Zo wist de Nederlandse acteur eerder ook al een hoofdrol te bemachtigen in de Netflix-serie The Haunting of Hill House. Met Echo 3 slaat hij echter wel een hele andere weg in. De serie is geschreven door Mark Boal, Academy Award-winnaar, en richt zich op een man genaamd Prince. Als onderdeel van het Echo 3-team beschikt het personage over een lading vaardigheden die, vanwege de verdwijning van zijn verloofde, erg goed van pas komen. Samen met zijn zwager reist Prince af naar Zuid-Amerika om zijn eigen Amber weer terug te vinden.

Zoals gezegd moet Echo 3 nog geproduceerd worden. Wanneer de serie met Michiel Huisman te zien is op Apple TV+ is op dit moment dan ook nog niet bekend. Wel weten we dat het eerste seizoen uit tien afleveringen zal bestaan.

Veel nieuws op Apple TV+

Wanneer Michiel Huisman op het platform te zien is weten we nog niet, maar dat wil niet zeggen dat de planning niet vol staat. De komende maanden gaan er genoeg nieuwe films, series en documentaires verschijnen op Apple TV+. Om je een duidelijk overzicht te geven van welke content je precies wanneer kunt verwachten, hebben we een handig artikel geschreven. Dit artikel is via de link hieronder te lezen:

