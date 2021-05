Happy Meal van de eeuw: McDonalds geeft gratis iPhone weg (maar…)

Op Twitter weet een filiaal van McDonalds veel los te maken. Het bedrijf geeft namelijk een gratis iPhone weg, waardoor de speeltjes in de Happy Meals nóg minder indrukwekkend lijken dan ze al zijn.

Het enige nadeel is dat je wel moet werken voor je “gloednieuwe” iPhone. De smartphone wordt namelijk weggegeven aan nieuwe werknemers van het bedrijf. Uiteraard niet zomaar, want er hangen een aantal voorwaarden aan de actie.

McDonalds geeft gratis iPhone weg

Twittergebruiker Bragard kwam wel een heel opvallende poster tegen bij zijn lokale McDonalds. Op de poster is te zien dat het bedrijf een iPhone weggeeft aan nieuwe werknemers. Met meer dan 35.000 retweets en 225.000 likes kunnen we wel stellen dat er veel mensen zijn die genieten van de actie. Al is al om de verwoording van Bragard zelf:



LMFAO G MCDONALDS IS STARVING pic.twitter.com/OJt4cjeTVn — Bragard (@brogawd_) May 23, 2021

Het idee is best leuk, al zijn er veel vragen over de desbetreffende actie. Zo staat er op de poster dat je de iPhone krijgt nadat je zes maanden in dienst bent geweest en voldoet aan de criteria. Wat die criteria dan precies zijn is niet bekend. Iets dat ervoor zorgt dat veel mensen sceptisch zijn over de actie. Veel mensen vragen zich in de reacties dan ook af of we te maken hebben met een echte actie, of dat er criteria gesteld worden die bijna niet haalbaar zijn.

Niet het meest recente model

Naast het feit dat we niet weten wat je als werknemer van McDonalds moet doen, is het ook niet echt bekend om wat voor een iPhone het gaat. Als we de poster mogen geloven gaat dit bijvoorbeeld niet om het meest recente model. De voorkant is namelijk wit en de laatste iPhone die met die voorkant verscheen was de iPhone 8. Dat toestel is alleen nog als tweede hands of als refurbished model te verkrijgen. In dat laatste geval is een iPhone 8 op dit moment voor €200 op de kop te tikken.

iPhone bij je boodschappen

Het ziet er in ieder geval naar uit dat McDonalds een leuke actie bedacht heeft, maar ze zijn zeker niet de enige. Zo werd onlangs bekend dat een man uit het Verenigd Koninkrijk opeens een gratis iPhone tussen zijn boodschappen had zitten.

