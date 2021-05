Matter werpt zijn vruchten af: Google Nest binnenkort naar HomeKit

Het nieuwe smarthomeprotocol Matter gooit de gesegmenteerde smarthomemarkt open en zorgt voor veel nieuwe mogelijkheden. Zo moet het straks onder meer mogelijk zijn een Google Nest-product te koppelen aan Apple HomeKit. Dat komt doordat onder meer Google en Apple achter de grote onderneming staan, naast bedrijven als Samsung, Amazon en de Zigbee Alliance (onder de nieuwe naam Connectivity Standards Alliance).

Laten we eerlijk zijn: als je een smarthomeproduct wil kopen, dan moet je vaak met een hoop dingen rekening houden. Werkt dit product wel met een ander product in huis? Werkt mijn stemassistent wel met dat ding? Dat zijn vragen die – als het goed is – tot het verleden behoren, wanneer Matter officieel gelanceerd wordt.

Matter moet markt openen

Dankzij Matter worden er dingen mogelijk die voorheen niet konden. Zo kondigt Google deze week aan dat je in de toekomst enkele Google Nest-producten kunt koppelen aan het platform. En aangezien je ook de producten van Apple kunt aansluiten, kun je dus producten van beide bedrijven gelijktijdig gebruiken.

Apparaten als de Google Nest Hub, Nest Mini en Nest Thermostaat krijgen de benodigde update dit jaar. Daar bedien je HomeKit-apparaten met het smart display van Google. En andersom kun je HomeKit gebruiken voor het aansturen van de populaire thermostaat van de zoekmachinegigant.

Google en Apple komen samen

Helaas is het zo dat het vooralsnog alleen om de drie eerdergenoemde producten gaat. Over het lot van duurdere thermostaten van Google Nest en de camera’s, is niets bekend. Toekomstige apparaten kunnen waarschijnlijk meteen rekenen op de ondersteuning; het zou gek zijn wanneer dit niet het geval is.

Verder laat Google weten dat er een nieuwe smarthomegids aankomt, waarmee je gemakkelijker apparaten vindt die Google Assistent ondersteunen. Deze hub kan in de toekomst gebruikt worden voor het vinden van bepaalde producten. Er kan dan rekening gehouden worden met compatible software en protocollen.

Google