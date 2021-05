macOS 11.4 voorkomt dat anderen screenshots kunnen nemen op je Mac

Apple heeft vandaag de macOS Big Sur 11.4 update uitgerold. De nieuwe versie van het besturingssysteem fixt een kwetsbaarheid waardoor kwaadwilligen op afstand screenshots kunnen nemen van je Mac.

Om de nieuwe update te installeren ga je op je Mac naar Systeemvoorkeuren -> Software-update. De update zal in het scherm verschijnen, waardoor je op de knop Werk nu bij kunt drukken.

macOS 11.4 fixt kwetsbaarheid

Door de kwetsbaarheid was het mogelijk om de Privacyvoorkeuren van je Mac makkelijk te omzeilen. Hierdoor kregen kwaadwilligen de mogelijkheid om toegang te krijgen tot zaken als je harde schijf en schermopnames. Zo maakt Jamf, een bedrijf dat zich richt op het beheren van mobiele apparaten, vandaag bekend. Hierdoor was het mogelijk om, via apps als Zoom, het scherm van een Mac op afstand vast te leggen. Niet alleen door middel van een screenshot, maar ook door het scherm op te nemen. Dit alles zonder toestemming nodig te hebben van de beheerder van de Mac.

De kwetsbaarheid werd door Jamf ontdekt na het analyseren van XCSSET malware. Deze malware is sinds 2020 in omloop, al zegt het bedrijf nu dat Apple te maken heeft met een nieuwe variant. Deze nieuwe variant is nog actief, maar Apple heeft het gat, met de macOS 11.4 update, in ieder geval al gedicht. Het is dus zeker aan te raden om deze zo snel mogelijk te installeren.

iOS 14.6 ook verschenen

Naast de komst van macOS Big Sur 11.4 heeft Apple vandaag ook iOS 14.6 uitgerold. Het bedrijf brengt onder andere betaalde podcasts, nieuwe Apple Music functionaliteiten en Apple Card Family-opties naar je iPhone. Daarnaast worden er ook een aantal problemen opgelost. Zo is er een probleem met het ontgrendelen met Apple Watch opgelost, fixt Apple een probleem met Bluetooth-apparaten en wordt de Herinneringen-app aangepakt.

Benieuwd naar wat iOS 14.6 je allemaal te bieden heeft? Lees het artikel dan via de bovenstaande link!