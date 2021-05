MacBook Pro krijgt mogelijk Apple-chip met 10 cores (en dat is pas het begin)

Als we de geruchten mogen geloven dan werkt Apple aan een MacBook Pro met een Apple-chip die voorzien is van maar liefst tien cores. De redactie van Bloomberg heeft een hoop details gepubliceerd over de aankomende laptop. De details klinken op papier in elk geval al veelbelovend.

Apple zou voornemens zijn twee versies van de nieuwe MacBook Pro uit te brengen. Een versie met een 14- en een versie van een 16-inch scherm. De introductie zou ergens deze zomaar plaatsvinden. De laptops krijgen een vernieuwde chassis, maar ook de MagSafe-oplader, een HDMI-poort en SD-kaartsleuf.

Geruchten over de nieuwe MacBook Pro

In januari verscheen het gerucht dat de MacBook Pro zou kunnen rekenen op de terugkeer van de SD-kaartsleuf. Professionals, bijvoorbeeld fotografen, zullen daar ongetwijfeld blij mee zijn. Daarnaast is het zo dat dit de eerste keer is dat we horen dat de Pro mogelijk een MagSafe-oplader krijgt.

Nadat de Pro’s uitgebracht zijn, heeft Apple meer apparaten in de pijplijn zitten. Zo moeten kort daarna een vernieuwde MacBook Air, een low-end MacBook Pro en een compleet nieuwe Mac Pro gaan verschijnen. Ook zou er gewerkt worden aan een high-end Mac mini en een grote iMac-model.

Betere chipsets dan de M1

Al die apparaten worden van chips voorzien die veel beter presteren dan de huidige M1-chipset, die tot nu toe behoorlijk bevalt. De chips in de Pro-modellen zijn er mogelijk in twee varianten: Jade C-Chop en Jade C-Die. De M1 heeft nu vier prestatiekernen, vier energiezuinige kernen en acht graphics cores.

De nieuwe chips gaan er naar verluidt flink op vooruit. Die moeten namelijk acht prestatiekernen krijgen, twee energiezuinige kernen en zestien tot 32 graphics cores. Ook zal er een geüpdatete Neural Engine zijn (voor machine learning), evenals ruimte voor 64 GB aan werkgeheugen (dat is nu nog 16).

Bloomberg