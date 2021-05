Gerucht: nieuwe Mac Pro en Mac mini zijn om van te watertanden

Sinds de komst van de M1, vorig jaar, horen we vaak de vraag: “Hoe ziet zijn opvolger eruit?” Zeker, de M1 is een geweldige CPU wat betreft prestaties per watt. De Macs die er nu mee uitgerust zijn, zijn ook een stuk sneller dan hun voorgangers. Toch maakt het feit dat hij slechts vier krachtige kernen heeft, deze ongeschikt voor professionele gebruikers. Als de laatste geruchten echter kloppen, zal dat snel verleden tijd zijn. We kijken uit naar de nieuwe Mac Pro en Mac mini.

Bloomberg meldt namelijk dat Apple werkt aan meerdere nieuwe M-klasse chips voor verschillende markten. We weten niet hoe Apple de CPU’s zal gaan noemen, maar “M2” klinkt heel logisch. Vermoedelijk zullen we een nieuwe reeks MacBook Pro-systemen zien, “gevolgd door een vernieuwde MacBook Air, een nieuwe low-end MacBook Pro en een geheel nieuw Mac Pro-werkstation.” Er gaan ook geruchten de ronde over een vernieuwde Mac mini en een grotere iMac. Beiden krijgen naar verluid een CPU die nog een stuk beter te presteert dan de huidige M1.

De Mac mini krijgt dan een opfrisbeurt, want deze is nu al verkrijgbaar met een M1 processor. De iMac neemt dan ook voor de zwaardere modellen afscheid van het Intel platform. Datzelfde geldt voor de Mac Pro. Ook hier zal bij het volgende model geen Intel hart meer kloppen.

Mac Pro

De grootste stap voorwaarts geldt voor de Mac Pro. Het gerucht gaat dat het topmodel van Apple tot twee keer zo klein wordt als zijn voorganger. Mark Gruber vergelijkt het formaat zelfs met dat van de nostalgische G4 Cube. De nieuwe Mac Pro komt er naar verluidt in twee smaken:

De eerste versie zou worden voorzien van een 20-core M-chip, verdeeld over 16 performance-cores en 4 efficiency-cores, en een 64-core GPU. Deze chip draagt de cryptische naam Jade 2C-die.

De andere krijgt een chip, genaamd Jade 4C-die. Deze heeft maar liefst 40 (!) cores, bestaande uit 32 performance-cores en 8 efficiency-cores, en een GPU met 128 cores.

We hoeven deze nieuwe krachtpatser overigens nog niet te verwachten bij de komende WWDC. De nieuwe Mac Pro zal pas medio 2022 uitkomen.

Mac Mini

De Mac mini krijgt een aanzienlijke upgrade ten opzichte van het huidige M1 model. Deze zal dan ook meer bedoeld zijn voor de semi-professionele markt. Hij krijgt naar verluidt de beschikking over een M-chip met een 10-core CPU en 32 of 64 GPU-cores. Daarnaast is er goed nieuws voor al diegenen, die 2 USB-C poorten aan de magere kant vonden: de nieuwe Mac mini krijgt twee extra poorten bovenop de bestaande twee. De maximaal ondersteunde hoeveelheid RAM geheugen stijgt van 16GB naar 64GB.

Bloomberg’s bron voegt er overigens aan toe dat het high-end Mac mini project nog in de kinderschoenen staat. Het zou dus zomaar kunnen dat dit op de lange baan wordt geschoven of dat dat deze Mac mini zelfs helemáál nooit het daglicht zal zien.

Het updaten van zijn grotere broer, de iMac met Apple Silicon, zit ook in de pijplijn. Daarover zijn echter tot nu toe geen details naar boven gekomen.

Snellere M1

Ten slotte werkt Apple naar verluidt aan een directe opvolger van de M1, in de volksmond de M1X genoemd. Deze SoC heeft hetzelfde aantal cores als de huidige M1, maar zal draaien op een hogere kloksnelheid en tot 10 GPU-cores krijgen. Het is niet bekend of Apple de ontwikkeling van de M-type processor loskoppelt van de A-SoC – bekend uit de iPhones. Als dat niet het geval is, lijkt er een verband te zijn tussen deze M1-opvolger en de A15 die gepland staat voor de iPhone 13. Een gespreide(re) verversings-frequentie zou ervoor kunnen zorgen dat sommige Macs met zo’n geüpgrade M1 processor al maanden eerder kunnen verschijnen dan de A15, die hoogstwaarschijnlijk in september zijn debuut maakt.

Tot slot

Als we alle ontwikkelingen, ook al zijn het geruchten, op een rijtje zetten, lijkt het erop dat Apple alle Intel-systemen medio 2022 overgezet wil hebben naar Apple Silicon.