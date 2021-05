M1 MacBook Air en MacBook Pro in de aanbieding: tot €150 korting

De M1 MacBook Air en M1 MacBook Pro zijn in de aanbieding bij Bol.com. De webshop geeft tot wel €150 korting op de zeer indrukwekkende laptops van Apple.

Eind vorig jaar kregen de MacBooks een upgrade dankzij de komst van Apple Silicon. Dankzij de M1-chip weten de laptops een stuk beter te presteren dan de Intel-varianten. Wil je ze in huis halen? Dan kan dat nu voor minder geld dan normaal gesproken.

M1 MacBook Air en MacBook Pro met korting

Bol.com smijt met korting tijdens de Bol 7-daagse. De webshop voorziet veel producten van lagere prijzen waar jij als consument optimaal gebruik van kunt maken. Zeker wanneer je al enige tijd twijfelt over de aanschaf van een M1 MacBook, bijvoorbeeld.

Zowel de M1 MacBook Air als de M1 MacBook Pro zijn in de aanbieding. Tot en met 31 mei 2021 is het mogelijk om ze met maximaal €150 korting op de kop te tikken. Iets dat ervoor zorgt dat je de MacBook Air bijvoorbeeld voor €999 op de kop kan tikken. Het gaat bij alle modellen om de 13.3-inch variant.

Om je een goed overzicht te geven van welke modellen er precies in de aanbieding zijn, zetten we de deals voor je op een rij:

Bij One More Thing maken we gebruik van affiliate-links. Wanneer jij via een bovenstaande link een aankoop doet krijgen wij daar een klein percentage van. Het staat je vrij om daar geen gebruik van te maken, al zou je ons er wel erg mee helpen!

Meer toffe aanbiedingen!

Eerder vandaag schreven we al over een andere toffe aanbieding. Tijdens de Bol 7-daagse zijn namelijk ook de Philips Hue lampen onderdeel van een leuke actie. Wanneer je een twee lampen aanschaft krijg je bij de webshop namelijk 50% korting op die tweede lamp.

Benieuwd voor welke lampen deze actie geldt? Check dan zeker even het bovenstaande artikel!