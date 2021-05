M1 iPad Pro volgens benchmarks sneller dan krachtigste intel MacBook Pro

Bij de lancering meldde Apple ons al dat de nieuwe 12,9-inch M1 iPad Pro 50% sneller zou zijn. De nieuwste benchmarks tonen aan dat die 50% maar een magere schatting is. Een aantal Geekbench benchmark tests laten zien dat de nieuwe M1 iPad Pro ruim méér dan de helft sneller is dan de 12,9-inch iPad Pro van de vierde generatie. De scores zijn zelfs zo hoog dat de iPad hiermee een topklasser, de 16-inch MacBook Pro met Intel i9-processor, verslaat.

Volgens MacRumors laten de tests, die zijn gepubliceerd op de Geekbench site, een flinke snelheidstoename zien. De nieuwe iPad Pro haalt een gemiddelde single core score van 1.712 en een multi-core score van 7.207. Als je dat vergelijkt met de vierde generatie 12,9-inch iPad Pro-scores van 1.121 en 4.656, komt het M1-model 53% en 56% sneller uit de test voor respectievelijk single en multi-core.

M1 Ipad Pro Sneller dan 16-inch i9 Intel MacBook Pro

Zoals gezegd zei Apple tijdens de presentatie van de nieuwe iPad Pro al dat het M1-model 50% snellere CPU-prestaties zou leveren. Onderstaande cijfers zouden dus nauwelijks een verrassing mogen zijn. De cijfers worden pas echt indrukwekkend, wanneer je de scores vergelijkt met die van de snelste Intel MacBook Pro. Deze topklasse laptop haalt gemiddelde scores heeft van ‘slechts’ 1.091 in single core mode en 6.845 in multi-core. Alleen in multi-core is de nieuwe iPad dus al 6% sneller.

Ook de GPU van de nieuwe iPad is flink sneller geworden. De scores van de Geekbench’s Metal API onthullen een snelheidstoename van 71% te opzichte van de iPad Pro van de vierde generatie. Dat is aanzienlijk meer dan de 40% die Apple tijdens het “Spring-Loaded” event beloofde.

Kanttekening

Op dit moment lijkt de nieuwe iPad Pro een enorme krachtpatser. Mogelijk heeft hij zelfs teveel kracht voor een iPad. De spierballen van deze iPad worden, in combinatie met de op dit moment beschikbare apps en de huidige versie iPadOS, nog lang niet optimaal benut. Dit zou echter kunnen veranderen met de komst van iPadOS 15 en het uitkomen van uitgebreidere videobewerkings-apps. De M1 iPad Pro is dus echt een aanschaf gericht op de toekomst, zou je kunnen denken.