[REVIEW] M1 iPad Pro: de krachtigste tablet ooit gemaakt

Tijdens het Spring Loaded evenement kondigde Apple de nieuwe M1 iPad Pro aan. Vrij verrassend, want weinig mensen hadden Apple Silicon verwacht in de tablet. Het resultaat van die keuze is overigens minder verrassend: het apparaat is namelijk ongelofelijk krachtig.

Eerdere benchmarks lieten al zien dat de nieuwe M1 iPad Pro erg veel te bieden heeft. Het apparaat is 50% sneller dan zijn voorganger en laat zelfs alle Intel MacBooks achter zich. Maar wat heeft de tablet nog meer te bieden? We gingen er een week mee aan de slag en vertellen het je in deze review!

M1 iPad Pro: krachtiger dan ooit tevoren

Het is inmiddels wel duidelijk dat de M1-chip van Apple het computerlandschap voorgoed veranderd heeft. Vorig jaar kregen we al de kans om dit te ervaren met de M1 MacBook Pro en in de afgelopen week zagen we ook de impact op de iMac. Toch is het bij de M1 iPad Pro wel een iets ander verhaal. Door de komst van Apple Silicon hebben we opeens te maken met de krachtigste tablet ooit gemaakt. Iets dat ervoor zorgt dat deze nieuwe iPad Pro als vervanging zou kunnen dienen voor je huidige Intel MacBook.

De kracht van Apple Silicon is inmiddels meermaals bewezen, maar wat heeft de tablet nog meer te bieden? Aan de hand van de onderstaande vijf punten leggen we het je uit.

M1 iPad Pro: 5 dingen om te weten

De M1 iPad Pro is natuurlijk meer dan alleen de nieuwe M1-chip. Zo is het 12.9-inch model voorzien van een miniLED-beeldscherm, USB-4 en Thunderbolt ondersteuning en biedt het apparaat een handige nieuwe functionaliteit voor videobellen. Deze dingen zijn goed om te weten voordat je de tablet aanschaft:

#1 Center Stage is een heerlijke functionaliteit

Tijdens het Spring Loaded evenement wist Center Stage, op positieve wijze, de aandacht op zich te vestigen. De nieuwe functionaliteit komt op een fantastisch moment, want anno 2021 videobellen we meer dan ooit tevoren. Door de toevoeging van de 12-megapixel camera, met een kijkhoek van 122 graden, is het mogelijk om de persoon in kwestie altijd in beeld te houden. De selfiecamera blijft je als het ware volgen, wat voor online vergaderingen en teambesprekingen een zeer prettige toevoeging is.

Center Stage is goed uitgewerkt en weet zich in iedere situatie staande te houden. Zelfs wanneer er een tweede persoon in beeld is. Het maakt het leven, dat op dit moment voornamelijk online plaatsvindt, een stukje makkelijker.

#2 M1 iPad Pro: bestaat er iets als té krachtig?

We zijn inmiddels wel gewend dat apparaten ieder jaar sneller worden, maar de nieuwe M1 iPad Pro zet wel een hele grote stap. Niet alleen wordt Apple Silicon toegevoegd, maar ook het werkgeheugen gaat omhoog. Wanneer je voor het instapmodel kiest krijg je 8GB aan RAM, wat 2GB meer is dan bij de voorganger uit 2020.

Nu is dat natuurlijk ontzettend fijn en zijn er geen klusjes die niet geklaard kunnen worden met deze M1 iPad Pro. Maar hoeveel mensen hebben hier echt iets aan? In het meest uitgebreide geval scoor je de nieuwe iPad met 16GB aan werkgeheugen, 2TB aan opslagcapaciteit en die M1-Chip. Je zou er bij wijze van spreken een bioscoopfilm op kunnen bewerken.

De vraag is natuurlijk in hoeverre dit nodig is voor een tablet, maar voor jouw als consument is het goed om te weten dat de mogelijkheden eindeloos zijn. Mocht je een iPad Pro willen die je Intel MacBook kan vervangen, dan is dit vanaf nu je beste vriend!

#3 Hou rekening met je huidige accessoires

Het 12.9-inch model van de M1 iPad Pro is voorzien van een miniLED beeldscherm. Dat brengt een hoop voordelen met zich mee (meer bij nummer 5), maar helaas ook een nadeel. Door de komst van dat beeldscherm is de nieuwe tablet 0,5mm dikker dan zijn voorganger. Dat verschil lijkt in eerste instantie niet zo groot te zijn, maar het is wel degelijk merkbaar.

Wanneer jij vorig jaar een Magic Keyboard hebt aangeschaft voor €339 kom je waarschijnlijk thuis van een koude kermis. Het hoesje werkt wel met je nieuwe iPad, maar hij sluit simpelweg minder goed aan. Dat kan vervelend zijn.

De kans dat er maar een hele kleine groep gebruikers is die hier last van hebben, is het wel goed om te weten wanneer je de M1 iPad Pro aanschaft. Wie een Magic Keyboard aan wil schaffen kan dus het beste voor het nieuwste model kiezen.

#4 M1 iPad Pro: USB 4 en Thunderbolt zorgen voor meer mogelijkheden

Over accessoires gesproken: de M1 iPad Pro is wat dat betreft een hele verbetering op zijn voorganger. Met een gigantisch vermogen onder de motorkap is deze tablet echt als een volwaardige computer te gebruiken. Wel zo fijn als je daar dus ook de spullen voor hebt.

Door de toevoeging van de nieuwe Thunderbolt/USB-4 aansluiting is het mogelijk om meer accessoires te gebruiken. Zo kun je de M1 iPad Pro aan een Pro Display XDR te hangen of kun je accessoires voor Mac gebruiken.

#5 miniLED is heerlijk, maar het kost je meer

We haalden het net kort al even aan, maar de nieuwe iPad Pro is voorzien van een miniLED-beeldscherm. De tablet is het eerste Apple-product dat gebruikmaakt van de technologie en dat brengt veel voordelen met zich mee.

Zo is het contrast van je beeldscherm een stuk beter, brandt het scherm minder snel in en is hij over het algemeen zuiniger. Dit levert een zeer prettigere gebruikservaring op en dat merk je. Niet alleen tijdens het gebruik, mar ook zeker bij de aanschaf.

Het instapmodel M1 iPad Pro is voorzien van 11-inch beeldscherm zonder miniLED. Dat model kost je minimaal €899. Wil je wel gebruikmaken van deze nieuwe beeldschermtechnologie, dan moet je voor het 12.9-inch model gaan. Dat model kost, met een startprijs van €1219, flink wat meer. Hou daar dus rekening mee!

M1 iPad Pro: kopen of laten liggen?

Het mag duidelijk zijn: de M1 iPad Pro is een absolute powerhouse. Wie voor de meest uitgebreide variant gaat is geen klus te zwaar, al zul je met het instapmodel ook tegen weinig problemen aanlopen. Wie opzoek is naar een tablet die het beste van het beste biedt, zit echt goed met dit model. Al moet een heel groot deel van de consumenten zich wel afvragen of de aanschaf van de M1 iPad Pro echt nodig is. Zeker wanneer het model van vorig jaar gewoon nog dagelijks gebruikt wordt.

