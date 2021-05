M1 iPad Pro met 8GB of 16GB RAM: Apple beperkt apps tot maximaal 5GB

De nieuwe M1 iPad Pro is op gebied van werkgeheugen in twee varianten beschikbaar: het 8GB RAM-model en het 16GB-RAM model. Maar wat heb je precies aan de upgrade als Apple alle apps beperkt tot maximaal 5GB werkgeheugen?

De ontwikkelaars van Procreate brachten het nieuws als eerste naar buiten op Twitter. De applicatie, die gericht is op fotobewerking, is op de M1 iPad Pro een stuk sneller. Toch houdt Apple het bedrijf tegen om optimaal gebruik te maken van het grote werkgeheugen dat de tablet biedt.

Apple begrenst apps op 5GB RAM

Het maakt niet heel veel uit of je nu het 8GB of het 16GB-model van de M1 iPad Pro koopt. Er is namelijk geen enkele app die meer dan 5GB van dat werkgeheugen kan gebruiken. Dat heeft te maken met een limiet dat door Apple zelf is ingesteld. Wie op dit moment dus voor het 16GB RAM-model gaat, kan daar dus niet optimaal gebruik van maken. Sterker nog: het maakt zelfs niet uit of je het 8GB of 16GB-model in huis haalt.

Toch is het niet allemaal voor niets. De ontwikkelaars van Procreate laten bijvoorbeeld weten dat de applicatie inmiddels vier keer sneller is dan op het vorige iPad-model. De M1 iPad Pro kan slechts een kwart meer lagen toepassen in een project dan zijn voorganger. Waar de versie op de iPad Pro (2020) tot 90 lagen aankon, zorgt de nieuwe tablet ervoor dat 115 lagen haalbaar is. Het is een verbetering die overigens wel erg klein is. Apple past vaker het werkgeheugen aan op nieuwe apparaten, omdat het wisselen tussen applicaties hierdoor een stuk sneller gaat. Maar slechts 5G RAM gebruiken terwijl een M1 iPad Pro je 16GB biedt: dat verschil is wel heel erg groot.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

As of now, all M1 iPads have the same amount of RAM available. If more becomes available in the future, we’ll make that available to you too 💜 — Procreate (@Procreate) May 28, 2021

Het is zeker niet de eerste keer dat Apple deze opvallende keuze maakt. De 12.9-inch iPad Pro uit 2015 beschikte bijvoorbeeld over 4GB werkgeheugen, waar in iOS 11.4 slechts 3GB van gebruikt kon worden. Iets dat ook het geval was bij de iPhone X dat slechts 1.2GB RAM kon gebruiken. Later is het beschikbare werkgeheugen op deze apparaten opgeschroefd.

M1 iPad Pro

De nieuwe M1 iPad Pro is een belachelijke tablet. Dat bedoelen we positief, want het apparaat is dankzij Apple Silicon ongelofelijk snel. Al is dat uiteraard niet het enige wat de iPad Pro je te bieden heeft.

Benieuwd welke zaken er nog meer belangrijk zijn en hoe goed die uit de verf komen? Lees dan zeker even onze review via de bovenstaande link!