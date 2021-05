M1 iPad Pro: 5 Thunderbolt-accessoires die je vanaf nu kunt gebruiken!

De nieuwe M1 iPad Pro is, naast de M1-chip, voorzien van nog meer handige toevoegingen. Zo is het 12.9-inch model voorzien van een miniLED-beeldscherm en beschikt hij nu over een Thunderbolt-aansluiting.

Die laatste zorgt ervoor dat er een arsenaal aan nieuwe accessoires te gebruiken zijn. Zo is het nu mogelijk om bijvoorbeeld externe beeldschermen, snelle harde schijven en geavanceerde hubs te gebruiken.

M1 iPad Pro: 5 handige Thunderbolt-accessoires

De nieuwe M1 iPad Pro is dusdanig krachtig dat hij zomaar eens als vervanging voor je MacBook kan dienen. Al is de kans wel groot dat je daar een aantal handige accessoires voor nodig hebt.

Om je een goed beeld te geven van welke Thunderbolt-accessoires je bij de nieuwe M1 iPad Pro kunt gebruiken, zetten we er vijf voor je op een rij.

#1 Apple’s Pro Display XDR

Het is waarschijnlijk niet de eerste accessoire waar je aan denkt. De Pro Display XDR van Apple kost namelijk flink wat centen. Vanaf €5499 haal je dit geavanceerde beeldscherm in huis. Deze externe monitor is dan ook bedoeld voor de echte professionals op gebied van foto- en videobewerking. Maar mocht jij zo’n professional zijn en naast je Mac Pro gebruik willen maken van je M1 iPad Pro, dan is het goed om te weten dat dit vanaf nu mogelijk is.

#2 Een supersnelle SSD

Het is altijd fijn om een kopie te hebben van je bestanden. Dat is uiteraard mogelijk met iCloud, maar het kan zijn dat je de boel liever offline opslaat. Wat dat betreft is een externe harde schijf van Samsung zeker geen verkeerde keuze. De X5 SSD is bijvoorbeeld in de mogelijkheid om bestanden met een snelheid van 2800MB/s te lezen en te verwerken met een snelheid van 2300MB/s. De Samsung X5 is daarnaast beschikbaar met 500GB, 1TB of 2TB aan opslagcapaciteit en gemaakt van metaal. Hierdoor is er dus genoeg ruimte voor al je bestanden en kan de schijf ook nog eens tegen een stootje. Je haalt het product vanaf €179 in huis!

#3 Je M1 iPad Pro als computer

Het kan zijn dat jij je M1 iPad Pro als computer wil gebruiken. Wat dat betreft is het wel fijn om meer aansluitingen te hebben zodat je, naast een extern beeldscherm, bijvoorbeeld een muis of toetsenbord aan kunt sluiten. Wat dat betreft is de CalDigit TS3 Plus het dockingstation waar je voor wil gaan. Dit station levert niet alleen 85W aan vermogen, maar is ook voorzien van twee Thunderbolt 3-aansluitingen. Daarnaast beschikt het apparaat over DisplayPort-ondersteuning, een USB-C aansluiting, een Digital Optical Audio-port, drie USB-A aansluitingen, een headphone jack en een microfoon-aansluiting. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de inhoud van je SD-kaart te bekijken en te verplaatsen door middel van de SD-kaart slot. De CalDigit TS3 Plus kost €269,95 .

#4 LG’s UltraFine beeldscherm

Opzoek naar een extern beeldscherm voor je M1 iPad Pro? Dan kan je natuurlijk voor het Pro Display XDR gaan. Al snappen we heel goed als jij niet zo’n trek hebt om daar minimaal €5500 voor te betalen. Daarom is het goed om te weten dat de markt ook uitstekende alternatieven biedt. Eén van die alternatieven zijn de UltraFine-beeldschermen van LG. Zo zijn er verschillende modellen die je niet alleen een hoge beeldkwaliteit bieden, maar ook nog eens voldoende aansluitingen. Wat dat betreft is het LG UltraFine 4K Display for Mac beeldscherm een goede aanrader. Je haalt het beeldscherm vanaf €749 in huis.

#5 Rugged LaCie harde schijf voor je M1 iPad Pro

Heb je behoefte aan een harde schijf die je echt overal mee naartoe kan nemen? Dan is de Rugged Hard Drive van LaCie een goede optie. Deze externe harde schijf is gemaakt om tegen een flinke stoot te kunnen en gaat dus alles behalve snel kapot. Bestanden worden razendsnel overgezet en er is voldoende opslagcapaciteit voor iedereen. LaCie biedt dit model aan met 2TB, 4TB, 5TB en 8TB aan opslagcapaciteit. Je tikt ‘em vanaf €123,99 op de kop!

Meer over de nieuwe M1 iPad Pro

De nieuwe M1 iPad Pro is de meest belachelijke tablet van de markt. Iets dat we positief bedoelen. De nieuwe tablet is ongelofelijk krachtig, heeft een uitstekend beeldscherm en kan met tot wel 2TB aan opslagcapaciteit geleverd worden.

Benieuwd wat wij van de nieuwe tablet vinden? Lees via de link hierboven dan zeker even onze review!