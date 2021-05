[REVIEW] M1 iMac: deze iMac is krachtiger, strakker en een lust voor het oog

Tijdens het Spring Loaded evenement in april kwam het hoge woord er eindelijk uit: de iMac krijgt na al die jaren een facelift. De populaire desktop van Apple is in een nieuw jasje gestoken en ziet er, mede dankzij de M1-chip, ontzettend strak uit. Maar hoe goed is de M1 iMac in de praktijk?

In deze review vertellen we je zeker wat deze iMac intern te bieden heeft, maar richten we ons voornamelijk op het uiterlijk. Zo zetten we vijf zaken op een rij waarvan wij denken dat jij ze moet weten, voordat je de desktop aanschaft.

M1 iMac: sneller dan ooit!

Het mag duidelijk zijn: de nieuwe M1 iMac is sneller dan ooit. Dat heeft uiteraard te maken met de komst van Apple Silicon. De M1-chip heeft al meerdere malen zijn voordelen bewezen en versterkt vanaf nu dus ook de iMac. De desktop is daardoor vele malen krachtiger dan zijn voorganger. Taken als het exporteren van video’s en het draaien van zware programma’s is een peulenschil.

De nieuwe M1 iMac is verkrijgbaar met een 8-core CPU en 7-core GPU samenstelling en als 8-core CPU en 8-core GPU samenstelling. Het is mogelijk om zowel 8GB als 16GB werkgeheugen te kiezen en je kunt de SSD tot 2TB opschalen.

Het mag duidelijk zijn: de M1 iMac is een gigantisch krachtige computer die voor ieder wat wils te bieden heeft. Op papier is de grote stap vooruit goed te zien en dat vertaalt zich dan ook uitstekend in de praktijk.

M1 iMac: 5 belangrijker dingen over het uiterlijk

Het mag duidelijk zijn dat er intern aardig wat verbeteringen zijn doorgevoerd in de M1 iMac. Maar de grootste verandering zit ‘em natuurlijk in het ontwerp van de desktop.

Om je een goed beeld te geven van waar dit verschil ‘em nou precies in zit en wat jij er in de praktijk van merkt, zetten we 5 dingen op een rij die ons afgelopen week zijn opgevallen.

#1 Ontzettend strak ontwerp

De nieuwe M1 iMac is zonder twijfel de mooiste iMac in jaren. Iets dat onder andere te maken heeft met de komst van Apple Silicon. De M1-chip is een zogeheten SoC (System on a Chip) wat betekent dat de GPU, CPU en Machine Learning allemaal op de chip zitten. Het is dus daadwerkelijk een heel systeem op een enkele chip.

Dit zorgt ervoor dat er intern aardig wat ruimte overblijft. Hierdoor ziet de M1 iMac er een stuk strakker uit. Hij beschikt over een vierkant ontwerp (bekend van iPad Pro en iPhone 12-serie) en is slechts 11,5mm dik. Het oogt echt heel erg strak!

Toch voelt de nieuwe desktop van Apple hier en daar wel wat verouderd aan. De witte schermranden rondom het scherm breken het strakke ontwerp een beetje en ook de dikke kin aan de onderkant oogt minder prettig.

#2 In verschillende kleuren beschikbaar

Zoals je misschien al weet is de nieuwe M1 iMac beschikbaar in een hoop nieuwe kleurenopties. Erg fijn, want sinds de Macintosh is dit niet meer gebeurd. De nieuwe M1 iMac is beschikbaar in zeven verschillende kleuren.

Je krijgt echter geen toegang tot alle kleurenopties bij alle samenstellingen. Wanneer je voor het instapmodel van €1449 kiest (8-core CPU / 7-core GPU), krijg je toegang tot vier kleurenopties:

Groen

Zilver

Roze

Blauw

Kies je voor het geavanceerdere model (8-core CPU / 8-core GPU), met een startprijs van €1669, dan kun je ook nog kiezen voor:

Geel

Oranje

Paars

#3 M1 iMac heeft beperkt aantal aansluitingen

De M1 iMac is ontzettend strak en we zijn op One More Thing groot fan van het ontwerp. Toch is er ook een groot nadeel en deze is te vinden op de achterkant. Het aantal aansluitingen is namelijk vrij beperkt.

De M1 iMac is voorzien van slechts twee USB-C aansluitingen wanneer je voor het instapmodel gaat. Ga je voor het geavanceerdere model, dan heb je vier USB-C aansluitingen. Het mag duidelijk zijn: er zijn geen USB-A en SD-kaart aansluitingen meer, dus een hub aanschaffen is nu ook op deze computer een must.

Het is overigens wel fijn dat de headphone-jack bij dit model wel aan de goede kant zit. Deze zit aan de linkerkant van het scherm, wat erg fijn is in gebruik.

#4 Nieuwe accessoires en Touch ID

De nieuwe M1 iMac komt niet alleen in nieuwe kleurtjes en met een nieuw ontwerp, maar ook met nieuwe accessoires. Zo zijn er drie verschillende toetsenborden beschikbaar, waarvan er twee voorzien zijn van een vingerafdrukscanner. Apple brengt Touch ID eindelijk naar de iMac!

Het werkt exact hetzelfde als op een MacBook of een iPhone. Je legt je vinger op de scanner om je M1 iMac te ontgrendelen of om een aankoop in de App Store te bevestigen. De scanner is zeer accuraat en reageert ontzettend snel. Een dikke plus.

Naast de toevoeging van Touch-ID is er nu ook een toetsenbord te vinden dat beschikt over een speciale knop voor Emoji. Dat is bijna net zo fijn als dat je toetsenbord nu uitstekend matched met de kleur van je iMac.

Dat geldt overigens ook voor de Magic Mouse. Apple heeft zijn muis ook beschikbaar gemaakt in verschillende kleurtjes, al heeft het de problemen met het opladen nog niet opgelost. Je moet nog steeds de lightning-kabel aan de onderkant van de muis stoppen. Gebruiken en tegelijkertijd opladen zit er ook bij dit model dus nog steeds niet in.

#5 Camera, speakers en microfoons

Apple heeft de nieuwe M1 iMac voorzien van een nieuwe webcam. Iets dat, om heel eerlijk te zijn, wel een beetje nodig was. De 720P camera is vervangen door een 1080P FaceTime HD camera, en dat verschil is direct te zien.

Daarnaast beschikt de nieuwe computer over drie microfoons voor een goede geluidsopname en maar liefst zes verschillende speakers. Ideaal nu thuiswerken de norm is.

M1 iMac: kopen of laten liggen?

De nieuwe M1 iMac is een pareltje. De computer van Apple is strakker, sneller en echt een lust voor het oog. Ondanks het feit dat er een aantal zaken zijn die hier en daar wat tegenvallen, is de algehele ervaring uiterst positief.

Mensen die al een tijdje twijfelen over de aanschaf van een iMac kunnen was ons betreft hun slag slaan. Hier ga je, vooral door de razendsnelle M1-chip, geen spijt van krijgen.