M1 iMac open en bloot: heel veel beeldscherm, klein beetje computer

De website iFixit heeft de nieuwe 24-inch M1 iMac opengeschroefd , waardoor we nu meer weten over de interne structuur van de computer. Uit de handeling blijkt dat de nieuwe iMac vooral heel veel scherm is en weinig andere componenten aan boord heeft, behalve natuurlijk aan de onderkant van de alles-in-één-computer.

Het team van iFixit haalt al jaren computers, smartphones en tablets uit elkaar om te kijken hoe het ervoor staat met de interne componenten. Daar komen vaak conclusies uit als “er wordt te veel lijm gebruikt” of “deze smartphone kun je heel goed zelf repareren”. Maar nu komen we een andere conclusie tegen.

M1 iMac open en bloot

Ook nu is het geval dat er behoorlijk wat lijm gebruikt wordt. Voordat je bij de componenten arriveert, moet je door heel wat lijm snijden. In die zin verschilt de M1 iMac niet heel veel van zijn voorgangers. Die lijm zorgt ervoor dat het achterste paneel vast blijft zitten aan het scherm aan de voorkant.

De 24 inch M1 iMac beschikt over hetzelfde moederbord als de M1 MacBook Air. Het moederbord zit in de kin van het apparaat. Het wordt gekoeld door twee ventilatoren die de lucht naar binnen blazen. Hitte wordt vervolgens afgevoerd door twee kleine pijpjes. Het geheugen en de processor zitten op het moederbord.

Componenten zitten goed op elkaar

Een opvallend designelement van de M1 iMac is dat het Apple-logo op de achterkant ook nog praktisch nut heeft. Dat is namelijk een opening voor de signalen van wifi en bluetooth. Het team kwam tot slot een mysterieuze knop tegen, die voorzien is van drie leds. Die knop zit ook direct op het moederbord.

Wat die knop precies doet, is niet helemaal duidelijk. Pas wanneer iFixit de volledige teardown publiceert, dan zal bekendgemaakt worden wat die knop voor functie heeft. Waarschijnlijk wordt die gebruikt voor het diagnosticeren van allerlei zaken, maar momenteel is dat slechts speculatie.

