Apple steekt zijn welbekende stickers in een nieuw M1 iMac-jasje

De nieuwe M1 iMac is in zeven verschillende kleuren beschikbaar en dat zorgt voor een kleurrijke toevoeging in je leven. Naast bijpassende accessoires zijn ook de welbekende stickers in een nieuw jasje gestoken.

Normaal gesproken zijn de stickers die je bij producten krijgt volledig wit, maar daar komt verandering in met de M1 iMac. De computer is in verschillende kleuren te koop en daar krijg je dus ook bijpassende stickers bij.

Apple steekt bekende sticker in een nieuw jasje

Sinds jaar en dag levert Apple stickers bij zijn producten. Deze stickers zijn altijd wit en in de vorm van het logo van het bedrijf. Al komt daar dit jaar dus wel verandering in. Waar de sticker nog steeds gevormd is naar het logo, is de kleur gebaseerd op je nieuwe M1 iMac. Wie dus een roze iMac heeft aangeschaft, zoals wij die hebben gekregen, krijgt daar dus ook bijpassende stickers bij.

Bij de aanschaf van de iMac krijg je overigens wel twee verschillende stickers. Zo hebben we één sticker ontvangen in de kleur roze en de ander in het rood. Dat heeft te maken met het ontwerp van de nieuwe desktop. Waar de achterkant van de computer een rode kleur draagt, is de kin voorzien van een roze kleur. De twee stickers zijn dus gebaseerd op die twee elementen.

Wie ook aan de slag wil gaan met de nieuwe M1 iMac, en dus ook de nieuwe stickers krijgt, moet nog heel even wachten. Apple laat weten dat de desktop vanaf vrijdag 21 mei geleverd wordt.

Zo goed is de nieuwe M1 iMac

De nieuwe iMac biedt de gebruiker een hoop dingen, waaronder een nieuw ontwerp. Apple heeft zijn populaire computer na jaren eindelijk een make-over gegeven. De computer is een stuk minder dik, beschikbaar in verschillende kleuren en kent bijpassende accessoires.

[REVIEW] M1 iMac: deze iMac is krachtiger, strakker en een lust voor het oog

Ben je benieuwd wat wij, na een week testen, van de M1 iMac vinden? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!