Genieten van Lossless Apple Music? Dat kan met geen enkel AirPods model

Apple heeft gisteren bekendgemaakt dat Lossless audio eindelijk naar Apple Music komt. Vanaf juni kun je zonder extra kosten genieten van de allerhoogste kwaliteit audio. Behalve als je gebruik maakt van je AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod en HomePod mini.

The Verge heeft het nagevraagd bij Apple en het is echt waar: op het moment dat de nieuwe functie wordt uitgerold, is er geen enkel AirPods model dat de nieuwe functie ondersteunt. Of je nu gebruik maakt van de gewone AirPods of van de AirPods Pro, Lossless Audio gaat niet werken. Zelfs de HomePod, HomePod mini en AirPods Max zijn er technisch gezien nog niet klaar voor. Ook niet als je een kabel of wifi gebruikt.

Geen Lossless Audio op je AirPods

Dit heeft vooral te maken met de codec die gebruikt wordt. Alle AirPods modellen maken gebruik van een Bluetooth-verbinding die alleen AAC ondersteunt. Daar is niks mis mee en klinkt prima, maar het komt niet in de buurt bij CD-kwaliteit. Apple’s nieuwe ALAC (Apple Lossless Audio Codec) doet dat wel. Helaas wordt deze dus nog niet ondersteund door de AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod en HomePod mini.



Hiervoor moet Apple een oplossing gaan vinden. Het meest voor de hand liggend is een nieuwe draadloze codec. Dit is zeker mogelijk, kijk maar naar LDAC van Sony. Tot het zover is kun je met je AirPods dus niet genieten van echte Lossless Audio. Vanaf juni kun je in Apple Music wel kiezen voor hogere kwaliteit (24-bit / 48 kHz), maar zal deze niet Lossless zijn via je AirPods of HomePod. Apple moet dit bestand converteren om af te kunnen spelen. Het zal alsnog beter beter klinken dan je gewend bent, maar je mag het niet Lossless noemen.

Wel Spacial Audio en Dolby Atmos

Apple Music-gebruikers gaan er dus wel degelijk op vooruit qua geluidskwaliteit. Wat al goed was wordt nu nog beter, maar ergens voelt het toch wel als een anticlimax. Vooral voor de AirPods Max. De premium koptelefoon ondersteunt zelfs wanneer je een kabel gebruikt geen Lossless Audio. Dat is vooral pijnlijk omdat veel concurrenten dit wel kunnen. Apple heeft met de AirPods Max een fantastische koptelefoon afgeleverd, maar dit is wel een minpunt.

Gelukkig is er ook goed nieuws, want die andere belangrijke toevoeging aan Apple Music (Spatial Audio met Dolby Atmos ondersteuning) komt wel naar je AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod en HomePod mini. Dit is voor de luisterervaring misschien nog wel belangrijker dan Lossless Audio. Wil je meer weten over deze nieuwe functies, lees dan hier verder.