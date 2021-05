Jony Ive ‘betrokken’ bij ontwikkeling M1 iMac, maar details zijn vaag

De nieuwe M1 iMac is van de grond af aan opnieuw ontworpen, en uit een nieuw bericht blijkt dat de bekende ex-Apple ontwerper Jony Ive wel degelijk een vinger in de pap had bij de grootste re-design van de iMac in ruim 10 jaar. En dat, terwijl Ive toch al sinds 2019 niet meer bij Apple werkt.

Het nieuws waar we het hier over hebben, is afkomstig van de tech-site Wired en opgepikt door MacRumors. Hoewel de details op z’n zachts gezegd erg vaag zijn, lijkt het er dus op dat Jony Ive betrokken was bij de ontwikkeling van de nieuwe M1 iMac. Naast Apple’s eigen Industrial Design Group, geleid door Evans Hankey (Industrial Design) en Alan Dye (Human Interface Design), natuurlijk.

Het vertrek van Jony Ive

Jony Ive stopte in 2019 zijn carrière bij Apple om een eigen ontwerp- en adviesbureau LoveFrom te beginnen. Apple zou naar zeggen klant zijn van Ive’s bedrijf. Hoever die samenwerking gaat, is echter nooit aan de grote klok gehangen.

Jony Ive was betrokken bij het ontwerp van deze nieuwe iMac, ondanks dat hij Apple in 2019 verliet. Hardware-ontwerp is een lang proces, dus het is misschien niet verwonderlijk dat Ive’s vingerafdrukken overal op deze nieuwe desktop staan. Maar interessant genoeg zou Apple niet bevestigen of ontkennen of hij aan de 2021 iMac had gewerkt nadat hij het bedrijf had verlaten – alleen dat hij eraan had gewerkt. – Wired

Apple zelf bevestigt noch ontkent de betrokkenheid van Ive in het ontwerp van de nieuwe iMac. Het bedrijf gaat niet verder dan slechts te zeggen dat Jony Ive ‘betrokken’ was bij de ontwikkeling ervan.

De invloed van Ive lijkt duidelijk terug te zien in het ontwerp van de nieuwe M1 iMac. Denk aan het ultradunne ontwerp en het behoud van de iconische ‘kin’. Vooral dat laatste, samen met de witte schermranden van de M1 iMac is nog steeds reden voor discussie.

Jony Ives

In de tijd dat Jony Ive nog bij Apple werkte, was hij ondermeer betrokken bij de ontwerpen van de destijds revolutionaire iMac G3 en iBook G3. Ook het ontwerp van de allereerste iPod was van zijn hand, gevolgd door de iMac G4, liefkozend het schemerlampje genoemd. Maar zijn meest bekende ontwerpen zijn toch wel die van de iPhone, de iPad, de MacBooks, de Apple Watch en de visuele aspecten van iOS. Maar wist je dat ook de huidige hoofdzetel van Apple, Apple Park (ja, dat giga ronde ruimteschip) van zijn hand kwam?

We hebben de nieuwe M1 iMac al diverse malen besproken hier op OMT. Verbaast het jou te horen, dat Jony Ive een vinger in de pap had bij het ontwerp ervan? Of had je zoiets eigenlijk wel een beetje verwacht? Laat het ons weten in de Reacties!