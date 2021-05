iPhone en iPad meldingen met LED-flits? Zo stel je het in!

Op je iPhone of iPad komen er dagelijks waarschijnlijk flink wat meldingen voorbij. Toch kan het zijn dat jij ze, door slecht gehoor bijvoorbeeld, mist. Gelukkig heeft Apple daar een oplossing voor gevonden.

Het bedrijf maakt het namelijk mogelijk om meldingen te laten zien door middel van het camerasysteem. Wanneer je de juiste instelling activeert krijg je een enkele flits voor een melding en meerdere flitsen voor een inkomende oproep.

LED-flits instellen voor je meldingen: zo doe je het

Apple heeft de iPhone en iPad voorzien van veel functionaliteiten voor mensen met een beperking. Ontzettend fijn natuurlijk. Zeker wanneer je slechthorend bent en jij de meldingen van je smartphone of tablet daardoor mist. Wanneer je de functionaliteit inschakelt krijg je dus bij een melding een flits te zien. Al moet je wel weten waar je die functionaliteit precies kunt vinden.

Om je meldingen te versterken met een LED-flitser op je iPhone of iPad volg je de volgende stappen:

Ga naar de Instellingen

Selecteer de optie Toegankelijkheid

Ga naar het kopje Horen

Selecteer de optie Audio/visueel

Scrol vervolgens helemaal naar beneden tot je Visueel tegenkomt

Zet het schuifje achter Ledflits bij melding naar rechts.

Vanaf nu krijg je dus een enkele flits bij een melding en meerdere flitsen bij een oproep. Erg fijn voor mensen met een slecht gehoor of mensen die graag de show stelen met hun meldingen. Want laten we eerlijk zijn: die persoon kennen we allemaal!

