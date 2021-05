iPhone batterij aan vervanging toe? Zo check je of het nodig is!

Wie een iPhone 12 of iPhone 11 heeft aangeschaft hoeft zich voorlopig niet druk te maken om de batterij. Iets dat wel geldt voor mensen met een model dat minimaal twee jaar oud is. De smartphone kan nog uitstekend mee, maar de kans dat er hier en daar wat gebruikssporen zijn is groot. Zo ook met betrekking tot de batterij.

Apple weet zijn smartphones uitstekend te onderhouden door middel van software-updates, maar kan niet heel veel aan de batterij doen. Deze slijt na verloop van tijd en dat zal je als gebruiker merken. Maar is de batterij wel echt toe aan vervanging of is er iets anders aan de hand? In dit artikel vertellen we je hoe jij je conditie van de accu kunt checken!

Zo check je dat conditie van je iPhone-batterij

Apple is op het gebied van de batterij uiterst transparant. Het bedrijf geeft je namelijk de mogelijkheid om de conditie ervan zelf te controleren. Dat doe je in de batterij-sectie van de instellingen. Om op het juiste scherm terecht te komen moet je de volgende stappen volgen:

Open de Instellingen

Ga naar Batterij

Selecteer Batterijconditie

In dit venster krijg je een handige overzicht van hoe het ervoor staat met de accu van je iPhone. Zo zie je bijvoorbeeld hoeveel capaciteit deze nog heeft in vergelijking met een gloednieuwe smartphone. Normaal gesproken is de batterij ontworpen om tot 80% van de oorspronkelijke capaciteit vast te houden, nadat je 500 keer volledig hebt opgeladen. Wanneer je percentage onder het kopje Maximumprestatie onder de 80% duikt wordt het misschien tijd voor een nieuwe.

In het venster eronder zie je de tekst Piekprestaties staan. Althans, als het goed gesteld is met de batterij van je iPhone. Dit laat namelijk zien hoe je smartphone presteert op het moment. Wanneer je batterij gezond is zal de iPhone altijd piekprestaties leveren. Is dat niet het geval, dan schaalt Apple automatisch terug om ervoor te zorgen dat het toestel niet uitvalt. Daaronder zie je handige functionaliteit die ervoor kan zorgen dat dit niet gebeurt.

De optie Geoptimaliseerd opladen is een handige manier om je batterij gezond te houden. Op deze manier leert de iPhone je routine op gebied van laden en is het in de mogelijkheid om zich daarop aan te passen. De telefoon laadt bijvoorbeeld tot 80% op en zal pas, wanneer jij het nodig hebt, verder laden tot 100%. Erg makkelijk!

