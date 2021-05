iPhone 12 Pro Max laat alle concurrentie op dit gebied achter zich

De iPhone 12 Pro Max heeft de consument veel te bieden, maar doet het op één gebied beter dan welke telefoon dan ook. Dat is in ieder geval het resultaat van langdurige test van testlab DxOMark.

Apple heeft met de Pro Max een smartphone op de markt gebracht die het op batterijgebied ontzettend goed weet te doen. Waar het best scorende Android-toestel 70 punten binnenhaalt, scoor de Pro Max acht punten meer.

iPhone 12 Pro Max: de beste batterij van allemaal

Het maakt volgens DxOMark niet uit welke smartphone je naast de iPhone 12 Pro Max zet, want het toestel wint het. Althans, op batterijgebied dan. De Samsung Galaxy S21 Ultra scoort op dat gebied 70 punten, de Oppo Find X3 Pro 66 punten en Galaxy S21 Ultra (Exynos) scoort 57 punten. De Pro Max van Apple wint de strijd met een aardig verschil en haalde maar liefst 78 punten in de zware test.

Om de levensduur van de batterij van de iPhone 12 Pro Max goed te kunnen beoordelen spelen er verschillende factoren mee. Er wordt dus meer gedaan dan een simpele stresstest. DxOMark kijkt hoelang de telefoon meegaat op een volle lading terwijl deze verder niets aan het doen is. Daarna wordt gekeken wat de accuduur is wanneer de telefoon, buiten Wifi-bereik, wel wordt gebruikt. Die resultaten worden gecombineerd met een aantal andere resultaten. Zo kijkt DxOMark naar wat de iPhone 12 Pro Max doet tijdens het afspelen van video’s, streamen van content, spelen van games, telefoneren en tijdens andere dagelijkse taken. Om de test af te ronden wordt er gekeken naar de oplaadtijden. Eerst wordt het toestel opgeladen tot 80% en daarna tot 100%.

Volgens DxOMark heeft de iPhone 12 Pro Max het in alle tests goed gedaan, maar scoort de smartphone voornamelijk op efficiëntie. Waar de telefoon redelijk snel oplaad, en over het algemeen lang meegaat, is de batterij dus voornamelijk zuinig. “Het heeft zowel overdag als in de nacht een lager gebruikt dan alle andere apparaten”, zo laat het bedrijf weten. De Pro Max verbruikt voornamelijk minder tijdens het streamen van content.

Twee toptoestellen vergeleken

De absolute tegenhanger van de Pro Max is met gemak de Samsung Galaxy S21 Ultra. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft, net als Apple, alles uit de kast gehaald. Daarom is het zeker interessant om beide telefoons met elkaar te vergelijken. De Pro Max wint het dus duidelijk op batterijgebied (zo ook in onze test), maar hoe zit het eigenlijk met de rest?

We hebben beide telefoons getest en de vergelijking gemaakt. Deze is via de bovenstaande link te lezen.