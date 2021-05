iOS: deze geweldige applicatie brengt je LP’s volledig tot leven met AR

Ondanks alle streamingdiensten die we anno 2021 hebben zijn LP’s nog ontzettend in trek. Iets waar iOS-applicatie Aria The AR Platform uitstekend op inspeelt.

Het platform brengt namelijk het beste van twee werelden bij elkaar. Het zorgt er namelijk voor dat je platencollectie, door middel van AR, tot leven komt!

iOS-app Aria brengt LP’s tot leven

De App Store staat vol parels van applicaties, al moet je soms wel even weten waar je moet zoeken. Aria The AR Platform is zo’n app die op het moment nog niet heel bekend is, maar wel echt als pareltje gezien kan worden.

De applicatie, van ontwikkelaar Alkanoids, brengt de wereld om je heen tot leven. Dat wordt bereikt door gebruik te maken van Augmented Reality. Met behulp van het camerasysteem op je iPhone is het mogelijk om allerlei vormen van kunst tot leven te wekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoezen van je LP’s. De covers van de platen zijn vaak al heuse kunstwerken van zichzelf. Aria The AR Platform tilt dit naar een hoger niveau en brengt deze echt tot leven.

Bekijk de video hieronder om een goed idee te krijgen van hoe dat precies werkt:

Naast LP’s is het ook mogelijk om de camera te richten op reclameborden, kunstwerken, CD’s en boeken. Er zijn veel verschillende soorten kunst die op deze wijze tot leven worden gebracht. Al zul je snel merken dat niet alles het zomaar doet.

Aria The AR platform is gratis te downloaden. Via deze link haal je ‘em binnen voor iOS.

