iOS-app Halide zet een grote stap: vanaf nu ook te gebruiken voor je iPad!

De immens populaire camera-app Halide is vanaf nu niet meer alleen beschikbaar voor iOS. Ontwikkelaar Lux Optics maakt bekend dat de applicatie vanaf nu ook beschikbaar is voor de iPad.

Naast alle functionaliteiten die de iPhone-app op dit moment al biedt zijn er ook een aantal nieuwe features toegevoegd die speciaal gericht zijn voor het iPad-publiek.

Halide maakt de stap naar iPad

Er zullen niet heel veel mensen zijn die direct naar de iPad grijpen om een foto te maken, maar mensen die het doen kunnen in ieder geval uitstekend uit de voeten. Apple heeft in de afgelopen paar jaar het camerasysteem van zijn tablets sterk verbeterd en dat is bij ontwikkelaar Lux Optics niet onopgemerkt gebleven. Het bedrijf achter de populaire applicatie Halide zet deze week de stap naar iPadOS. Al is dit meer dan een simpele port.

Op zijn eigen website maakt ontwikkelaar Lux Optics bekend dat Halide volledig is geoptimaliseerd voor “the big screen”. Zo zitten de knoppen voor de bediening van de app aan de randen van het scherm. Op die manier heb je alle benodigdheden altijd in de buurt en loop je niet te hannesen met het grote scherm. Wanneer je de tablet in je handen hebt kun je zowel met de linkerhand als met de rechterhand altijd bij de knoppen. Wel zo fijn.

Daarnaast is de Halide-app voor iPad voorzien van een functionaliteit genaamd Pro View. Deze speelt uitstekend in op het feit dat veel gebruikers een groot scherm als deze niet gewend zijn bij het nemen van foto’s. Dankzij de functionaliteit is het mogelijk om de viewfinder kleiner te maken, zodat je een duidelijk overzicht krijgt van wat je vast legt. Het is maar net wat je zelf fijn vindt!

Halide voor iPad is nu te downloaden in de App Store. Benieuwd wat de app nog meer te bieden heeft, check dan de website van Lux!

Nederlandse invloed

Zowel Halide als Lux Optics zijn voorzien van een gezond portie Nederlandse invloed. Nederlander Sebastiaan de With is een van de mensen die verantwoordelijk is voor de applicatie. In december 2019 kreeg hij te horen dat zijn app Spectre was uitgeroepen tot een van de beste App Store applicaties van het jaar.

We spraken Sebastiaan destijds in New York. Benieuwd naar dat interview? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!