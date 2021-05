iOS: deze 20 apps zijn een ramp voor je batterij en voor je opslag

Sinds de introductie van de smartphone zijn apps met het jaar belangrijker geworden. Anno 2021 is er voor alles wel een applicatie te vinden en vind ons leven voornamelijk digitaal plaats. Wat dat betreft kunnen we de strijdbijl tussen iOS en Android begraven, want iedereen zit in hetzelfde schuitje.

Precies om die reden is het accupercentage en de opslagcapaciteit van je smartphone belangrijker dan ooit. Maar welke apps zijn nu eigenlijk een gigantische aanslag op die twee onderdelen?

iOS: deze apps zijn een ramp voor je smartphone

Om het antwoord te geven op die vraag deed pCloud, een bedrijf dat zich richt op Cloudopslag, onderzoek. Het bedrijf keek hiervoor naar de honderd meest gebruikte applicaties uit de Apple App Store (iOS) en Google Play Store (Android). Om een goed beeld te kunnen schetsen kijkt het bedrijf dus niet alleen naar accupercentage, maar ook naar de vereiste opslag van een bepaalde app. Een onderzoek waar een zeer interessant resultaat uit kwam.

Deze 20 iOS en Android apps zijn een ramp voor je batterij en je opslag:

FitBit Verizon Uber Skype Facebook Airbnb BIGO LIVE Instagram Tinder Bumble Snapchat WhatsApp Zoom YouTube Booking Amazon Telegram Grindr Likke LinkedIn

Om tot dit resultaat te komen heeft pCloud naar verschillende factoren gekeken. Zo werd gelet op wat de iOS en Android-apps bijvoorbeeld allemaal op de achtergrond deden. Zo werd er gekeken naar hoeveel diensten een app gebruikt (camera, locatie, etc.), hoeveel batterij dit verbruikt en of er een Dark Mode was ingesteld.

De meeste van deze apps maken op de achtergrond, vaak zonder dat je het weet, gebruik van heel veel diensten. Wat dat betreft zijn de nummers 1 en 2, Fitbit en Verizon, heer en meester. Zowel op iOS als op Android maken de apps gebruik van 14 van de 16 beschikbare diensten. Welke dat precies zijn? Dat is duidelijk te zien in het onderstaande overzicht van pCloud:

