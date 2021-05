iOS 14.7, iPadOS 14.7, macOS 11.5 en meer: eerste betaversies rollen uit

Apple heeft ontwikkelaars toegang gegeven tot de eerste betaversies van zijn nieuwe besturingssystemen. Het gaat om iOS 14.7, iPadOS 14.7, tvOS 14.7, watchOS 7.6 en macOS 11.5.

Op dit moment is er nog niet heel veel bekend over de nieuwe functionaliteiten en de oplossingen die gepaard gaan met de nieuwe versies. Al is er wel één functionaliteit die het daglicht gezien heeft.

iOS 14.7, macOS 11.5 en meer

Sinds gisteren zijn de nieuwe betaversies beschikbaar voor ontwikkelaars. Onder andere macOS 11.5 en iOS 14.7 doken op in het Apple Developer Center. Ontwikkelaars die onderdeel zijn van het testprogramma kunnen de nieuwe beta’s via deze weg ook downloaden. Uiteraard is het ook mogelijk om de nieuwe software via een over-the-air update te installeren. De verwachting is dat de publieke beta van deze systemen binnenkort ook verschijnen.

Wat macOS 11.5, iPadOS 14.7 en tvOS 14.7 te bieden hebben is op dit moment nog niet bekend. Net als dat we ook nog niet weten wat watchOS 7.6 gaat brengen. Daar zal de komende tijd zeker verandering in komen, al zullen we voornamelijk te maken krijgen met een aantal interne wijzigingen.

Gelukkig is er al wel een iOS 14.7 functionaliteit die het daglicht heeft gezien.

Timer voor de HomePod

De nieuwe functionaliteit is vooral interessant voor mensen met een HomePod in huis. Gebruikers zijn in iOS 14.7 namelijk in de mogelijkheid om timers te activeren op de HomePod. Al zal dit bij veel mensen wel wat vraagtekens oproepen, want die functionaliteit komt wel bekend voor. Dat komt voornamelijk, omdat het al tijden mogelijk is om timers te zetten voor de HomePod. Dus, wat is er dan nieuw?

Met iOS 14.7 maakt Apple het makkelijker voor gebruikers om een timer te zetten voor de HomePod. Waar je dat op dit moment alleen nog maar via Siri kan doen, is deze straks ook via de Home-app op je iPhone, iPad of Mac in te schakelen. Dit is mogelijk op hetzelfde plekje als waar je de wekkers voor HomePod in kunt schakelen.

In de onderstaande video van 9to5Mac wordt de functionaliteit gedemonstreerd: