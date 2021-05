iOS 14.6 nu beschikbaar: deze 5 functionaliteiten komen naar je iPhone

Apple heeft het besturingsysteem voor de iPhone voorzien van een update. iOS 14.6 is vanaf nu beschikbaar en brengt een aantal handige toevoegingen naar je smartphone.

Om de update binnen te halen ga je op je iPhone naar Instellingen -> Algemeen -> Software-update. En wat haal je dan precies binnen? We zetten het voor je op een rij!

iOS 14.6: 5 nieuwe functionaliteiten voor je iPhone

iOS 14.6 is niet zo’n grote update als zijn voorganger, maar weet wel voldoende te brengen. De volgende 5 functionaliteiten zijn vanaf beschikbaar voor je iPhone:

#1 Apple Music: Spatial Audio en Lossless Audio

Apple Music is een stukje beter geworden. De streamingdienst van Apple ondersteunt vanaf nu ook Spatial Audio Dolby Atmos. Deze handige functionaliteit zorgt ervoor dat jij met AirPods Pro of AirPods Max kunt genieten van een unieke geluidservaring. Door Spatial Audio is de muziek om je heen te horen en beweegt het geluid met je hoofd mee. Normaal gesproken doet Spatial Audio dat al, maar door de Dolby Atmos-ondersteuning wordt dit naar een nog hoger niveau getild.

Daarnaast is Apple Music Lossless Audio nu ook beschikbaar. Vorige week werd bekend dat de streamingdienst zijn geluidskwaliteit omhoog gooit. Muziek is nu te horen zoals de artiest het heeft opgenomen, zodat het exact overkomt zoals bedoeld is. Iets dat heel fijn is om te gebruiken, maar waar je met je AirPods nog niets aan hebt.

Wil je daar meer over weten? Check dan zeker even het artikel hierboven!

#2 iOS 14.6 brengt Apple Podcasts abonnementen

Apple zorgt ervoor dat Podcast-makers vanaf nu ook geld kunnen verdienen. Tijdens het Spring Loaded evenement werd dit al bekend, maar vanaf nu is er ook daadwerkelijk gebruik van te maken. iOS 14.6 maakt het mogelijk om de abonnementen te onderscheiden, zodat speciale afleveringen of shows achter de betaalmuur kunnen worden gezet. Iets dat in meer dan 170 landen mogelijk is.

Naast de nieuwe betaalmuur is de Apple Podcasts-app ook overzichtelijker geworden. Zo is het mogelijk om sneller nieuwe shows te ontdekken.

#3 Stembediening

iOS 14.6 maakt de iPhone nog toegankelijker voor mensen die de smartphone met de stem moeten bedienen. Het is vanaf nu ook mogelijk om de smartphone op deze manier te ontgrendelen. Dat was eerder al mogelijk, maar nu is het ook mogelijk om dit direct na het herstarten van de iPhone te doen.

#4 iOS 14.6: extra AirTag- opties

Wanneer jij je AirTag kwijt bent kun je deze in de Verloren Modus zetten. Hierdoor wordt de tracker vergrendeld en kunnen mensen contact met je opnemen wanneer ze deze vinden. Eerder was het alleen mogelijk om je naam en telefoonnummer door te geven, zodat mensen je konden bellen als ze de AirTag gevonden hadden.

Super handig natuurlijk, maar misschien vind je het heel fijn dat je telefoonnummer maar door iedereen die de gadget scant te zien is. Daarom brengt Apple, door middel van iOS 14.6, daar verandering in. Het bedrijf maakt het namelijk mogelijk om ook je e-mailadres door te geven. Je kan nu dus zelf de kiezen hoe mensen je kunnen bereiken. Wel zo fijn.

#5 Apple Card Family

De Apple Card heeft in Nederland nog niet heel veel invloed, maar iOS 14.6 voegt wel een extra functionaliteit toe op dat gebied. Het gaat namelijk om Apple Card Family dat vanaf nu beschikbaar is. Het zorgt ervoor dat ouders de uitgaven van hun kinderen goed in de gaten kunnen houden, een limiet in kunnen stelen en kunnen leren hoe ze om moeten gaan met geld.

Verder is het mogelijk om vijf mensen te koppelen aan een enkel Apple Card-account, waardoor het gebruik van de betaalkaart wat makkelijker wordt.

iOS 14.6: probleemoplossingen

Naast een aantal nieuwe toevoegingen lost iOS 14.6 ook een aantal problemen op. We zetten alle bug fixes voor je op een rij:

Ontgrendel met Apple Watch werkte soms niet na Vergrendel iPhone met Apple Watch

Herinneringen waren soms leeg

Uitgebreide instellingen voor geblokkeerde bellers waren niet zichtbaar

Bluetooth-apparaten konden opeens ontkoppelen of wegvallen tijdens een telefoongesprek

iPhone presteerde minder goed bij een herstart

Zoals gezegd is het nieuwe besturingssysteem voor je iPhone nu te downloaden. Naast iOS 14.6 benieuwd wat het systeem nog meer te bieden heeft? Check dan zeker even deze pagina!