Heeft je iPhone problemen na de iOS 14.6 update? Je bent niet de enige!

Apple heeft gisteren iOS 14.6 uitgerold. Het bedrijf introduceert hiermee een aantal handige nieuwe functionaliteiten, maar lijkt ook problemen veroorzaakt te hebben. Veel mensen doen hun beklag op social media.

De nieuwe iOS-update lijkt ervoor te zorgen dat iPhone-modellen snel oververhit raken. Daarnaast zijn er ook aardig wat meldingen van mensen die problemen hebben met hun batterij.

Het komt wel eens vaker voor dat er batterijproblemen zijn na een iOS-update. Toch lijkt het met iOS 14.6 om een iets serieuzer probleem te gaan. Het ziet er namelijk naar uit dat de batterij van de iPhone aanzienlijk snel leegloopt. Zelfs wanneer deze inactief is. Een vervelende bijkomstigheid is dat de batterij, ook in de standby-stand, ontzettend heet wordt. Twee problemen die impact lijken te hebben op de algehele gezondheid van de accu zelf.

Er zijn een aantal gebruikers die voornamelijk batterijproblemen melden bij het gebruik van Apple Podcasts. Apple heeft het platform in een nieuw jasje gestoken en rolt met iOS 14.6 ook de nieuwe abonnements-feature uit. Het zou dus zeker niet gek zijn als daar iets niet helemaal goed zit. Al is het wel te vroeg om die conclusie definitief te trekken.

Hey @Apple ! What about testing your iOS update before general release?

iOS 14.6 just set a new record in battery drain, and seems to damage battery health as well 👏🏼 👏🏼 @applesupport @tim_cook @MacRumours @PCmag @CNBCtech @CNNtech @SamsungMobile pic.twitter.com/cKGX1U0tOz

— Stephane Pedrazzi (@StephPedrazzi) May 25, 2021