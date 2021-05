Gisteren verschenen de updates voor iOS 14.6 en iPadOS 14.6. De besturingssystemen brengen veel verbeteringen, al zijn die niet allemaal benoemd in de beschrijving van de update.

Dankzij de nieuwe updates is de Opdrachten-app, zowel voor iPhone als voor iPad, een stuk sneller geworden. Het is nu in staat om honderden acties tegelijkertijd met een hogere snelheid uit te voeren.

Op social media doen veel gebruikers al de hele dag melding van de Opdrachten-app. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat Apple zelf niets gezegd heeft over de verbetering, maar deze dus wel degelijk is doorgevoerd. Zo meldt een consument dat er in iOS 14.6 700 acties in 13 seconden werden uitgevoerd. Met iOS 14.5 kostte hem dat naar eigen zeggen dertig seconden.

Naast de consumenten op social media komt nu ook 9to5Mac met bevestiging van de verbetering. Het voltooien van 380 acties in iOS 14.6 nam in hun test vier seconden in beslag. Met iOS 14.5, en oudere versies van het systeem, duurde dit eerder acht seconden. Een duidelijke verbetering die volgens beta-testers ook opduikt in de huidige testversie van iOS 14.7.

Doing a few tests and it feels *way* snappier. Third-party actions too.

Generating a menu in this example feels instant.

Excited for WWDC! pic.twitter.com/CuwUXXUwXp

— Toolbox Pro (@ToolboxProApp) May 25, 2021