iOS 14.5: zo beantwoord of weiger je oproepen met je stem

Dankzij iOS 14.5, het besturingssysteem voor je iPhone, is het mogelijk om oproepen te bedienen met je stem. Inkomende oproepen zijn via deze weg te beantwoorden of te weigeren, al moet je wel even weten hoe je het instelt.

In dit artikel laten we je niet alleen weten hoe je gebruik kunt maken van de iPhone feature. We vertellen je ook met welke gadgets je dat kunt doen en hoe je dit instelt voor je iPad!

Oproep beantwoorden of weigeren met je stem

Wanneer jij een inkomende oproep wil bedienen moet je over een paar dingen beschikken. Ten eerste moet je iPhone voorzien zijn van minimaal iOS 14.5, voor de iPhone moet je minimaal iPadOS 14.5 geïnstalleerd hebben. Daarnaast kun je er alleen gebruik van maken wanneer je de juiste gadgets in je bezit hebt. De nieuwe iOS 14.5 functionaliteit werkt met de volgende draadloze apparaten:

Tweede generatie AirPods

AirPods Pro

AirPods Mz

Powerbeats

Powerbeat Pro

Beats Solo Pro

Wanneer je de juiste oordopjes of koptelefoon in huis hebt, en je iPhone voorzien is van de meest recente update, is het tijd om de boel in te stellen. Mensen met een iPhone doen dat als volgt:

Ga naar de Instellingen

Selecteer Siri en zoeken

Kies voor de optie Kondig beller aan

Kies uit de opties: Altijd, Koptelefoon en auto, Alleen koptelefoon en Nooit

Maak je gebruik van een iPad, dan moet je de volgende stappen volgen:

Ga naar de Instellingen

Selecteer FaceTime

Kies voor de optie Kondig beller aan

Kies wederom uit één van de vier opties

Wanneer je deze stappen hebt gevolgd kondigt Siri dus de beller aan. De slimme assistent spreekt de naam van de contactpersoon uit en jij kunt vervolgens aangeven of jij wilt opnemen of niet. Dit alles zonder handmatig, of met je stem, de assistent te moeten activeren. Handig!

Meer iOS 14.5 tips

iOS 14.5 zit vol met vernieuwingen en we begrijpen het goed als je door het bomen het bos niet meer zit. Om er zeker van te zijn dat jij het maximale uit het besturingssysteem voor de iPhone haalt willen we je graag een handje helpen. Op onze website vind je een aantal handige OMT Guides waarin we je uitleggen hoe bepaalde functionaliteiten werken.

