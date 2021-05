Intel haalt uit naar Apple: ‘betere game-ervaring dan bij 100% van de MacBooks’

Intel lijkt nog niet helemaal over de break-up met Apple heen te zijn. Tijdens de presentatie van de elfde generatie H-serie Notebooks werden de pijlen, voor de zoveelste keer, op Cupertino gericht.

Dat het bedrijf van Pet Gelsinger de kriebels krijgt van het bedrijf van Tim Cook was al duidelijk, maar wordt tijdens deze presentatie nog maar eens bevestigd.

Intel richt pijlen wederom op Apple

Je hebt relaties die eindigen in een mooie vriendschap en je hebt relaties die minder rooskleurig uit de verf komen. De band tussen Intel en Apple is zonder twijfel een goed voorbeeld van dat laatste scenario. Sinds het bedrijf uit Cupertino zijn 5G-modems bij Qualcomm vandaan haalt, en ondertussen aan zijn eigen variant werkt, is het bedrijf van Pat Gelsinger niet te spreken over de techgigant. Iets dat voornamelijk terug te vinden is in de marketing van het bedrijf.

“Intel is nog niet helemaal over Apple heen”, is het bericht dat we van de buitenlandse media te horen krijgen. Intel gaf onlangs een presentatie over de elfde generatie H-serie notebooks, waarin het uithaalde naar verschillende concurrenten. Het bedrijf had zeker iets negatiefs te vertellen over ARM en AMD, maar bewaarde zijn grootste uithaal voor het laatst. Dat die uithaal op Apple gericht was zal weinig mensen overigens verbazen. Dat Intel daarmee ook zijn eigen prestaties naar beneden haalt wat meer.

Tijdens de introductie van zijn nieuwe notebook processors liet Intel weten dat zijn producten “een betere game-ervaring bieden dan 100% dan alle Mac Laptops”. Die uitspraak werd bijgestaan door een aantal slides met gegevens, waaruit blijkt dat meer dan de helft van de populairste games niet te spelen zijn op de Mac. Iets waar Intel, die samen met Apple nog een aantal MacBooks op de markt heeft, zelf ook een bijdrage aan heeft.

“Beter dan de 16-inch MacBook Pro”

Intel vergeleek zijn gloednieuwe elfde generatie Core i5 H-series met “de krachtigste MacBook Pro tot nu toe”. Zo waren onder andere vergelijkingen te zien met de 16-inch MacBook Pro. Logischerwijs legde de laptop van Apple, die inmiddels al anderhalf jaar oud is, het af tegen het gloednieuwe model van Intel. Waar die eerste beschikt over een Core i9-9980HK processor en AMD Radeon Pro 5600M, doet die tweede het met een gloednieuwe Core i5 11400H en de Nvidia Geforce RTX 3060. Logisch dat de nieuwe producten van het bedrijf ver boven het werk van Apple uitstaken.

De vergelijking met de Apple Silicon-Macs is overigens niet gemaakt…