Instagram zet zich in voor diversiteit met gloednieuwe toevoeging

Instagram stelt gebruikers voortaan in staat hun eigen voornaamwoorden in te vullen voor op hun profiel; dit is een nieuwe standaardoptie. Voorheen deden gebruikers dit al door de voornaamwoorden in de profielomschrijving te plaatsen. Maar nu is daar dus een extra tekstveld voor aangemaakt.

Het bedrijf laten weten dat de gloednieuwe functionaliteit vooralsnog in een paar landen beschikbaar gesteld wordt. Maar het is de bedoeling dat die heel snel arriveert. In de Verenigde Staten krijg je nu toegang tot het extra tekstveld wanneer je versie 187 op je iPhone hebt staan, bijvoorbeeld.

Instagram gaat voor diversiteit

Wanneer je je eigen voornaamwoord wil opgeven, dan kun je dat straks regelen via de knop waarmee je je profiel bewerkt. In de lijst met aanpasbare mogelijkheden staat er een nieuw kopje, waarmee je het woord invult. Tap op het veld en kies uit één van de vier beschikbare opties die nu aangeboden worden.



Add pronouns to your profile ✨ The new field is available in a few countries, with plans for more. pic.twitter.com/02HNSqc04R — Instagram (@instagram) May 11, 2021

Helaas is het niet zo dat gebruikers gewoon in kunnen tikken wat ze zelf prettig vinden. Waarschijnlijk doet Instagram dit om te voorkomen dat gebruikers de functie misbruiken voor misplaatste grappen over gender. Houd er dus rekening mee dat jouw persoonlijke voornaamwoord wellicht niet meteen beschikbaar is.

Weinig opties momenteel

Mochten mensen hier veel over gaan klagen of mochten ze gewoon aan de dienst vragen of er meer opties bij kunnen komen, dan zal het platform waarschijnlijk in de toekomst meer mogelijkheden aanbieden. Dit is in elk geval een stap in de juiste richting, waardoor meer mensen zich kunnen uiten zoals ze zijn.

Welk voornaamwoord je ook uitkiest, dat woord verschijnt naast je naam in een donkere kleur. Je kunt ervoor kiezen dat alleen volgers die informatie te zien krijgen, zodat je gender(identiteit) niet meteen openbare informatie is. Niet iedereen voelt per se de behoefte om zijn gender met de rest van de wereld te delen, natuurlijk.

Instagram (Twitter)