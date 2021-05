iCloud opslag helemaal vol? Zo maak je snel ruimte voor een backup!

Sinds de komst van iCloud is het digitale leven op veel vlakken makkelijker geworden. Je neemt in een handomdraai al je contacten, foto’s en agenda’s mee naar al je Apple-apparaten. Sterker nog: wanneer je een nieuw iDevice aanschaft hoef jij je bijna nergens zorgen meer om te maken.

Toch lopen veel mensen tegen problemen aan met iCloud. Problemen die voornamelijk veroorzaakt worden door een tekort aan vrije ruimte. Wat moet je in dat geval doen? We leggen het je uit in dit artikel!

#1 iCloud zit snel vol

Wanneer je zelf geen stappen onderneemt zul je merken dat je iCloud snel vol is. Dat heeft te maken met het feit dat reservekopieën automatisch zijn ingeschakeld en dat ook al je foto’s bijvoorbeeld met de cloud gedeeld worden. Erg makkelijk, maar niet ideaal wanneer je de standaard opslagcapaciteit gebruikt. Wanneer je een Apple ID aanmaakt krijg je van Apple 5GB cloud-opslag gratis. Erg fijn, maar niet genoeg om al je bestanden te voorzien van een backup.

Om te controleren hoeveel opslagcapaciteit jij nog over hebt kun je naar de Instellingen gaan. Daar klik je op je naam en selecteer je vervolgens de optie iCloud. Je krijgt direct in beeld hoeveel opslag je in gebruik hebt en hoeveel er nog beschikbaar is. Daar krijg je ook direct een handig overzicht van welke onderdelen van je iPhone nu precies de meeste capaciteit opeisen. Niet alleen handig, maar ook essentieel om ruimte vrij te maken.

#2 Oude iCloud back-ups verleden tijd

Het overzicht zorgt er bijvoorbeeld voor dat jij het aantal reservekopieën kunt beperken. Ga in het iCloud scherm naar Beheer opslag en selecteer de optie Reservekopieën. Je krijgt vervolgens een overzicht te zien van welke apparaten er een kopie is gemaakt. Staat daar een kopie van een oude iPhone of iPad tussen? Dan is het goed om te weten dat jij deze op dit scherm kunt verwijderen. Dat doe je als volgt:

Selecteer de kopie in kwestie

Klik op de optie Verwijder reservekopie

Je krijgt vervolgens de vraag of je de reservekopieën op dat toestel uit wil schakelen en wil verwijderen. Weet je het zeker? Druk dan op de optie Schakel uit en verwijder.

#3 Verklein de reservekopie

Wanneer jij alle oude reservekopieën hebt verwijderd is het probleem waarschijnlijk opgelost. Is dat niet het geval, dan is het goed om te kijken waar het probleem nu precies zit. Wanneer je, in de iCloud-instellingen, op een betreffende kopie klikt is het mogelijk om te zien waar de kopie uit bestaat. De kans dat jouw fotobibliotheek bovenaan staat is daarin erg groot. Wanneer deze teveel ruimte inneemt is het dus misschien tijd voor de grote lenteschoonmaak. Ga naar de foto-app en verwijder alle foto’s en video’s die jij niet meer nodig hebt.

#4 Verander je iCloud-instellingen

Heb jij je iCloud gekoppeld aan je Mac, dan is de kans groot dat dit een grote boosdoener is. Het kan namelijk zo zijn dat je bureaublad en documenten automatisch worden gedeeld met de iCloud Drive. Handig, want zo begin jij aan een document op je Mac en ga je verder op je iPhone op iPad. Maar alle bestanden bij elkaar kunnen je opslag vrij zwaar belasten.

Heb jij dit niet nodig, dan is het aan te raden om de functionaliteit uit te schakelen. Ga daarvoor naar je Mac en volg de volgende stappen:

Ga naar systeemvoorkeuren

Selecteer Internet Accounts

Kies de optie iCloud

Klik vervolgens op Opties

Vink vervolgens de mapjes Bureaublad en Documenten uit

#5 Tip voor WhatsApp

Gebruik jij WhatsApp, dan is de kans vrij groot dat je veel media ontvangt. Zeker in groepsgesprekken vliegen de foto’s en video’s je om de oren. Dat is in principe helemaal niet zo erg, maar wel wanneer deze automatisch worden opgeslagen op je iPhone. Daarom is het goed om deze functionaliteit uit te schakelen en de foto’s die graag wil houden alleen handmatig toe te voegen. Dat doe je als volgt:

Ga naar WhatsApp

Open de Instellingen

Selecteer de optie Chats

Zet Voeg toe aan filmrol uit.

Hou er overigens ook rekening mee dat de foto’s en video’s binnen WhatsApp wel worden opgeslagen. Dat zorgt ervoor dat de reservekopie van je gesprekken vrij veel geheugen in kan nemen. Zo is mijn WhatsApp inmiddels goed voor meer dan een gigabyte aan opslagcapaciteit. Een goede tip is dus om je WhatsApp ook regelmatig op te schonen.

#6 Geef een paar euro per maand uit aan meer opslag

Heb je nu echt alles geprobeerd, maar zit je iCloud nog steeds vol? Dan is het misschien toch tijd om een kleine beetje uitbreiding te kopen. Je kunt al voor €0,99 per maand de opslagcapaciteit van je iCoud verhogen naar 50GB. Heb je meer nodig? Het is ook mogelijk om 200GB opslagcapaciteit (€2,99 per maand) of 2TB opslagcapaciteit (€9,99 per maand) aan te schaffen.