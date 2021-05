Nederlandse telecombedrijven laten Huawei volledig links liggen

Nadat het succes op de smartphonemarkt als een nachtkaars is uitgegaan laten nu ook Nederlandse telecombedrijven Huawei links liggen. Dat is het bericht dat Het Financieel Dagblad deze week naar buiten brengt.

De Chinese fabrikant meldt tegenover het FD dat het niet meer gevraagd wordt voor de meest kritische delen van de netwerken. Het gaat hier dan voornamelijk om de kern, waar alle informatie van het netwerk samenkomt.

Huawei verliest steun Nederlandse telecombedrijven

De afgelopen twee jaar verkeerde Huawei, dat tot de grotere spelers van de smartphonemarkt behoorde, in zwaar weer. Het bedrijf kreeg te maken met een Amerikaanse ban vanwege het feit dat het als verlengstuk van de Chinese regering werd gezien. Het verloor mogelijkheid om samen te werken met Amerikaanse bedrijven als Google. Het resultaat: geen diensten meer, geen bekende Play Store en geen mogelijkheden voor de productie van de eigen Kirin-chips.

Gelukkig heeft Huawei nog een grote achterban in China en kan het blijven leven van o.a. zijn netwerkapparatuur. Amerika roept bondgenoten al tijden op om ook dat links te laten liggen, maar veel landen namen daar lang nog geen standpunt in. Zo ook Nederland niet.

Volgens de Chinese fabrikant zelf, en het Financieel Dagblad, is daar onlangs verandering in gekomen. Het bedrijf levert geen belangrijke netwerk-apparatuur meer aan de drie grootste telecombedrijven van ons land. Dit heeft te maken met het feit dat KPN, Vodafone en T-Mobile een beschikking hebben ontvangen dat ze hun 5G-netwerken om moeten bouwen. Tot op welke hoogte dat gebeurt is niet bekend, want die informatie is als staatsgeheim bestempeld.

Impact is groot voor T-Mobile

De drie grootste telecombedrijven van ons land moeten het 5G-netwerk, voor een groot deel, dus opnieuw opbouwen. KPN is al enige tijd bezig om de Huawei-apparatuur te vervangen door de producten van Ericsson, waardoor de nieuwe regeling niet heel veel impact heeft. Datzelfde geldt voor Vodafone dat überhaupt niet veel gebruikmaakte van de Huawei-apparatuur. Voor T-Mobile is het overigens een ander verhaal.

De consequenties lijken voor het bedrijf het grootst te zijn. Het grootste deel van het 5G-netwerk is gebouwd op de apparatuur van Huawei, wat er dus voor zorgt dat er nu veel werk aan de winkel is. Het bedrijf gaat gebruikmaken van acht verschillende leveranciers, wat dus aardig wat werk oplevert. Of de apparatuur al vervangen is, of dit nog moet gebeuren en wanneer dit gebeurt is op dit moment nog niet bekend.