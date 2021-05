Hoe duur is WWDC? Phil Schiller onthult wat de jaarlijks conferentie kost

Op 7 juni is het weer zover: WWDC 2021. De Worldwide Developers Conference is het jaarlijkse hoogtepunt voor softwareontwikkelaars, maar ook voor gewone Apple-gebruikers valt er genoeg te beleven. Dit is dé plek waar Apple je een kijkje in de toekomst geeft. Aan dat moois hangt volgens Phil Schiller echter wel een flink prijskaartje. 50 miljoen dollar om precies te zijn.

Phill Schiller heeft verschillende rollen gehad binnen het bedrijf en heeft inmiddels de status van Apple Fellow gekregen. Dit is een titel die Apple alleen geeft aan medewerkers die een enorme bijdrage hebben geleverd aan het succes van Apple. Phil Schiller behoort absoluut tot die categorie. Vooral door zijn werkzaamheden op het gebied van de Apple Store en Apple Events.

Phil Schiller voor de rechter

Die twee afdelingen stuurt Phil Schiller nog steeds aan. Hij zal dus ongetwijfeld al bezig zijn met WWDC 2021. Toch is Schiller momenteel waarschijnlijk drukker met zijn andere afdeling. De Apple Store ligt flink onder vuur. Wat er aan de hand is kun je hier lezen, maar het komt erop neer dat Apple mogelijk misbruik maakt van haar machtspositie.

Centraal punt hierin is de rechtszaak tussen Apple en Epic Games. Wat je daarover moet weten, lees je hier. Beide partijen komen momenteel regelmatig naar de rechtszaal om hun verhaal te doen. Zo ook Phil Schiller. De Apple Fellow was gisteren (maandag) aanwezig om vragen van de rechter te beantwoorden.

De kosten (en opbrengsten) van WWDC

Om duidelijk te maken dat de App Store geen cash cow is, zoals Epic beweert, haalde Schiller WWDC aan. Apple laat met dit evenement juist zien dat ze heel goed zijn voor de ontwikkelaars. Om dit punt kracht bij te zetten, onthult Schiller hoeveel dit Apple ieder jaar kost. Het bedrag dat hij vervolgens noemt is 50 miljoen dollar. Een flinke investering in de ontwikkelaars dus.

Hiermee wil Apple laten zien dat de veelbesproken commissies er niet alleen zijn om de zakken te vullen, maar ook terugvloeien naar de ontwikkelaars. Of de rechter het ook zo ziet, is nog maar afwachten. Wat waarschijnlijk niet helpt is dat Apple “vroeger” (toen WWDC nog niet virtueel was) ontwikkelaars 1.500 dollar liet betalen om aanwezig te zijn.

Wat gaat WWDC 2021 brengen?

Dat gaat dit jaar echter niet gebeuren. WWDC 2021 is, zoals we inmiddels gewend zijn van Apple Events, weer volledig digitaal. Dat mag de pret echter niet drukken, want er staat ongetwijfeld een hoop moois op het programma. Benieuwd wat dat allemaal kan zijn? Check dan hier onze voorspelling.