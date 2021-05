De M1 iPad Pro beschikt over een zeer goed camerasysteem voor macrofotografie. De iPhone komt niet in de buurt van de kwaliteit. Dat de camera op de nieuwe iPad Pro zo goed is, is uitstekend nieuws voor iedereen die graag foto’s met z’n… tablet maakt. Zou dit systeem ook naar de nieuwe iPhone kunnen komen?

Foto’s maken met je tablet: niet heel veel mensen doen het. Het is een prima apparaat om als back-up te hebben voor in huis. Maar we zien zelden mensen in de dierentuin een tablet uit een tas trekken om een olifant op de foto te zetten. Camera’s op smartphones zijn daar beter geschikt voor, vanwege het compacte apparaat.

Het camerasysteem op de M1 iPad Pro wordt zeer goed ontvangen door menig recensent. Met name de ultrawide-lens valt heel goed in de smaak voor het maken van macrofoto’s. Nu leeft het idee dat Apple een soortgelijk systeem op de iPhone 13 zou kunnen gebruiken. Echter, daarover bestaat vooralsnog slecht nieuws.

Ontwikkelaar Sebastiaan de With beschrijft waarom het onwaarschijnlijk is dat de iPhone 13 een soortgelijk camerasysteem krijgt. De ingenieurs bij Apple krijgen deze kwaliteit voor elkaar, omdat ze veel meer ruimte hebben in een iPad. Die ruimte is er niet wanneer de formfactor flink compacter gemaakt wordt, helaas.

De exacte quote uit het artikel luidt als volgt.

I was pretty astonished. Lots of detail, despite iPad’s smaller sensors. One of the reasons iPads might focus closer than your iPhone is that Apple doesn’t have to worry about the device fitting in your pocket. Having such flexibility with the layout of the camera module might be the difference allowing for this splendid little superpower. Sadly, this also means we are guessing this is not coming to the iPhone anytime soon.