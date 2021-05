Candy Crush verovert ook de rechtbank tijdens Epic vs. Apple-zitting

Net wanneer je denkt dat de rechtszaak tussen Epic Games en Apple niet vreemder kan worden, staat vandaag Candy Crush opeens centraal. De populaire videogame komt overigens niet zomaar aan bod. Het spel wordt aangedragen als een belangrijk argument voor het behouden van de App Store zoals deze nu is.

Apple schuift in de rechtszaak tegen Epic Games Lorin Hitt, professor van de University van Pennsylvania Wharton, naar voren. Hitt getuigt dat hij van mening is dat het voor een gebruiker niet per se heel moeilijk is een app als Candy Crush te bereiken via een browser, in plaats van een applicatie.

Candy Crush als argument in rechtszaak

En als het voor een gebruiker wel veel moeite kost, dan valt de schade nog mee, aldus Hitt. Want het is minder moeilijk dan situaties die voorkomen in de echte wereld, waarin je soms naar een andere winkel moet lopen om te halen wat je zoekt. Hitt is naar voren geschoven als getuige voor het kamp van Apple.

Met dit argument wil Hitt de rechter overtuigen dat het voor ontwikkelaars geen grote barrière vormt wanneer ze niet vertegenwoordigd zijn in de App Store. Epic Games – wiens app Fortnite geblokkeerd wordt uit de App Store – sleept Apple voor de rechter om het tegendeel juist te bewijzen.

Games voor pc en mobile

Onderdeel van de getuigenis van Hitt is het argument dat sommige games bovendien beschikbaar zijn voor mobiele apparaten en de pc. Epic Games-advocaat Yonatan Even doet z’n best een gat te slaan in die argumentatie. Dat doet hij door Hitt te wijzen op het feit dat zijn statement niet altijd klopt.

Als voorbeeld wordt het spel Words Story aangehaald, een game die op meerdere platformen verkrijgbaar is. Echter, per platform heeft het spel een andere ontwikkelaar en invulling, waardoor Hitt dus op z’n ongelijk wordt gewezen. Hitt reageert daarop dat zijn team het onderzoek deed en hij zijn team vertrouwt.

Uitgebreid rechtbankverslag

The Verge heeft een mooie uiteenzetting gemaakt van de zitting in de vorm van een uitgebreid rechtbankverslag, die het lezen waard is. Dit is overigens nog niet eens het meest vreemde onderdeel van de rechtszaak. Eerder kwam namelijk aan bod dat Apple en Epic Games ook hebben gestreden om een naakte banaan.

The Verge