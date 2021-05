Bitcoin en crypto wekken interesse bij Apple, opvallende vacature online

Apple is op zoek naar een ‘business development manager’ die overweg kan met alternatieve betaalmethoden, zoals Bitcoin. Maar ook andere cryptocurrency worden niet overgeslagen. En datzelfde geldt voor digitale portemonnees. De nieuwe functie moet zorgen voor nieuwe samenwerkingen voor Apples financiële diensten. Het is nu de vraag of dit iets te maken heeft met de rechtszaak tussen Apple en Epic Games.

In de vacature wordt gezorgd naar een nieuwe aanwinst voor het Apple Wallet, Payments en Commerce-team. Het bedrijf is op zoek naar iemand die heel veel verstand heeft van alternatieve en opkomende betaaloplossingen. Er moet worden gewerkt aan een “partnership framework” en aan commerciële modellen.

Apple heeft interesse in Bitcoin

Uit de vacature: “We are looking for a proven professional in global alternative and emerging payment solutions. We need your help forming partnership framework and commercial models, defining implementation paradigms, identifying key players and managing relationships with strategic alternative payment partners.”

Met andere woorden: je wordt Apples hoofdonderhandelaar voor alles dat betrekking heeft op alternatieve betaalmethoden. Denk dan bijvoorbeeld aan cryptocurrency, zoals Bitcoin. Dit laatste wordt niet direct bij naam genoemd, maar verder in de vacature gaat Apple wel iets dieper op de functie in.

Vijf jaar ervaring

Apple verwacht dat je vijf jaar ervaring hebt met alternatieve betaalmethoden, zoals digitale portemonnees, BNPL, Fast Payments, cryptocurrency, et cetera. Je moet echte een gegronde kennis hebben van het ecosysteem en begrijpen hoe het systeem functioneert. Al die kennis moet leiden tot kansen die Apple kan benutten.

Mogelijk heeft dit iets te maken met het feit dat Apple in een rechtszaak verwikkeld is over de App Store. Het bedrijf is heel streng over de dingen die daarin wel en niet kunnen, dus wellicht probeert de iPhonemaker de mogelijkheden op deze manier uit te breiden. Apple heeft er zelf niets over bekendgemaakt verder.

