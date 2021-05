Beats Studio Buds: heeft LeBron James de wereldprimeur in zijn oren?

De Beats Studio Buds houden de gemoederen deze week bezig. Waar gisteren het ontwerp door gelekte beelden het daglicht zag, lijken ze nu in de oren van NBA-legende LeBron James te zitten. Heeft de basketballer de wereldprimeur?

Die conclusie werd getrokken nadat James een nieuwe foto op Instagram heeft gezet. Daar is de NBA-ster te zien met witte oordopjes in zijn oren. Gezien zijn betrokkenheid bij Beats, en het feit dat het merk geen oortjes op de markt heeft met dit ontwerp, lijkt het een simpele optelsom te zijn.

Beats Studio Buds in de oren van LeBron

Dankzij verschillende patenten, FCC Fillings en gelekte beelden hebben we op dit moment een aardig beeld van de Beats Studio Buds. Hadden we de beelden van gisteren niet gezien, dan wisten we ook niet wat LeBron James in zijn oren had zitten op de foto. Maar door de huidige informatie en de deal die James heeft met Beats is de conclusie snel te trekken.

De NBA-ster loopt namelijk altijd met oordopjes of koptelefoons van het merk rond. Maar wanneer we naar deze foto kijken zien we geen enkel model dat aan deze beschrijving voldoet. De oordopjes die op dit moment in de line-up zitten van Beats zijn namelijk allemaal voorzien van een zogeheten Ear Warp. Deze gaat om het oor heen om het oordopje zelf op zijn plek te kunnen houden. Het model dat de basketbalster op onderstaande foto in heeft lijkt volledig draadloos te zijn.



Een bericht gedeeld door LeBron James (@kingjames)

Eerder deze week onthulde de iOS 14.6 update de komst van de Beats-oordopjes al. Dat nieuws werd later opgevolgd door FFC Fillings die hetzelfde bewijs leverde en uiteindelijk wist MySmartPrice gisteren hand te leggen op de eerste echte foto’s. De foto van LeBron James zorgt ervoor dat we vier dagen op rij bewijs geleverd krijgen van de nieuwe oordopjes. Krijgen we ze tijdens WWDC21 te zien of al eerder?

Concurrentie voor de AirPods

Het mag duidelijk zijn: er komt nieuwe concurrentie aan voor de AirPods. Dit keer niet vanuit een derde partij, maar vanuit Apple zelf. Al is de verwachting dat het bedrijf op dit moment ook werkt aan een opvolger van de AirPods 2. De draadloze oortjes zijn inmiddels alweer twee jaar oud en wisten voor veel populariteit te zorgen. De verwachting was dan ook dat we de opvolgers eigenlijk al te zien zouden krijgen, maar niets is minder waar.

Benieuwd wat we daar over te vertellen hebben en wat de nieuwe AirPods mogelijk bieden? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!