Bang en Olufsen onthult de ideale speaker voor onderweg (en de koffie?)

Bang en Olufsen heeft vandaag een nieuwe speaker aangekondigd voor de Beosound-lijn. De nieuwe Beosound Explore is erg compact, gemaakt voor het buitenleven en net als zijn voorgangers voorzien van een opvallend ontwerp.

Waar voorganger Beosound Emerge veel weg had van een boek, heeft deze nieuwe speaker veel weg van een thermoskan. Al lijkt het ons, ondanks de IP67-rating, niet heel verstandig om je koffie erin te bewaren.

De nieuwe Besound Explore

Waar de speakers van Bang en Olufsen normaal gesproken de woonkamer voorzien van premium producten, richt het bedrijf zich dit keer op het buitenleven. De nieuwe Beosound Explore is voorzien van een gewicht van 631 gram, gaat 27 uur mee op een volle lading en beschikt over een IP67 stof- en waterresistentie rating. Hierdoor is hij uiterst geschikt voor lange tochten in de buitenlucht of voor een heerlijke dag op het strand.

Zoals eerder benoemd staan de producten van Bang en Olufsen voornamelijk bekend om hun opvallende uitstralingen. De Beosound Explore heeft veel weg van een thermoskan en is beschikbaar in drie kleurenopties: Black Anthracite, Green en Grey Mist. Het is daarnaast ook de eerste speaker dat voorzien is van een type 2 geanodiseerd aluminium, waardoor hij bestendig is tegen krassen. Aan de bovenkant van de Explore is de gebruiksinterface te vinden en de speaker is voorzien van een aluminium karabijnhaak waarmee je hem aan je rugzak vast kunt maken.

Op papier levert de Besound Explore een uitstekende geluidskwaliteit, al zal de praktijk dit nog uit moeten wijzen. De speaker is voorzien van 1.8-inch full range drivers en beschikt over een bascapaciteit van 59dB. Bang en Olufsen wil zijn kenmerkende geluidskwaliteit hanteren en doet dit o.a. door de toevoeging van True360. Dit zorgt ervoor dat het geluid uit iedere hoek goed hoorbaar is.

De nieuwe Beosound Explore is vanaf €199 te koop.

Het opvallende boek van Bang en Olufsen

Zoals gezegd is dit zeker niet de enige speaker met een opvallend ontwerp. Vorige maand kondigde Bang en Olufsen bijvoorbeeld de Beosound Emerge aan, dat ontworpen is als een boek.

De nieuwe Beosound Emerge hebben wij een tijdje kunnen testen. Benieuwd wat wij van de speaker vonden? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!