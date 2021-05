Apple Watch Series 3 updaten? Hou rekening met een volledige reset!

Apple maakt het leven voor mensen met een Apple Watch Series 3 niet bepaald makkelijker. Wanneer je de smartwatch wil voorzien van watchOS 7.5, moet je rekening houden met een lange zit.

Naast het feit dat je even moet wachten tot de update is doorgevoerd, moet de hele Apple Watch Series 3 vanaf nu ook weer volledig opnieuw ingesteld worden. Oef.

Apple Watch Series 3: succes met de update!

Begin deze maand werd al bekend dat een soortgelijke situatie zich voor zou doen. Inmiddels is het moment aangebroken dat dit ook echt in de praktijk gebracht wordt. Je Apple Watch Series 3 voorzien van het meest recente besturingssysteem is dus een beslissing waar jij waarschijnlijk een paar keer over na wil denken.

Het heeft alles te maken met de beperkte opslagcapaciteit van de Apple Watch Series 3. Het model is namelijk voorzien van slechts 8GB aan interne opslagcapaciteit. Dit is niet genoeg om de nieuwe update door te voeren en daarom is het dus nodig het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Dit is een probleem dat zich op dit moment voordoet met watchOS 7.5, maar niet uit de lucht komt vallen. Bij eerdere software-updates waren gebruikers vaak al verplicht om media en apps te verwijderen.

Om de nieuwe watchOS update te installeren, ontkoppel jij je Apple Watch en verbind je hem vervolgens weer via de Watch-app op je iPhone.

WWDC21

Tijdens WWDC21 kondigt Apple hoogstwaarschijnlijk het volgende besturingssysteem aan: watchOS 8. Wat het systeem precies te bieden heeft is nog niet bekend, al lijkt het nu wel duidelijk te zijn dat de Apple Watch Series 3 het niet zal ondersteunen. Iets waar we over twee weken zonder twijfel meer duidelijkheid over zullen krijgen.

Ben je benieuwd wat WWDC21 je dit jaar te bieden heeft en hoe de planning er precies uitziet? Lees dan zeker ook even dat artikel via de bovenstaande link!