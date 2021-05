Apple Watch Series 3 updaten: zo zet je de smartwatch terug naar de fabrieksinstellingen

Eerder deze week werd bekend dat het updaten van de Apple Watch Series 3 alles behalve makkelijk verloopt. Sterker nog: wie watchOS 7.5 wil installeren moet zijn hele smartwatch resetten.

Leuk dat Apple dit van je vraagt natuurlijk, maar hoe doe je dat nu eigenlijk? In dit artikel helpen we je een handje en leggen we het je stap voor stap uit!

Apple Watch Series 3: zo reset je de smartwatch

Het resetten van je Apple Watch Series 3 kan op twee verschillende manieren. Je kunt dit vanaf de smartwatch zelf regelen of gaat aan de slag met de app op je iPhone. Het makkelijkste is om dit vanaf je iPhone te regelen en dat doe je als volgt:

Open op je iPhone de Watch-app

Druk in de linker bovenhoek op Alle Apple Watches

Druk op de i bij de desbetreffende smartwatch

Selecteer de optie Koppel Apple Watch los

Zet jij je Apple Watch Series 3 liever terug op de smartwatch zelf? Dan is dat mogelijk door de volgende stappen te volgen:

Klik op de Digital Crown

Zoek in je apps naar de Instellingen (icoontje met het tandwiel)

Klik op Algemeen

Ga helemaal naar beneden tot je de optie Stel opnieuw in tegenkomt

Druk op de optie Wis alle inhoud en instellingen

Bevestig je keuze en klaar is kees!

Voila! Je Apple Watch is nu teruggezet naar de fabrieksinstellingen en is klaar om voorzien te worden van een update. Deze zal automatisch doorgevoerd worden wanneer je de smartwatch weer koppelt met je iPhone.

Meer handige tips?

Heb je veel aan dit artikel gehad? Fijn! Bij One More Thing helpen we je graag bij het gebruik van je Apple-apparaten. Wat dat betreft maakt het niet uit of je problemen hebt met je Apple Watch Series 3 of je iPhone 12: we doen ons best om je ten alle tijden te helpen.

Benieuwd naar meer handige guides voor je Apple-producten? Check dan ook zeker even deze pagina!