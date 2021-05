Apple viert diversiteit met de nieuwe Apple Watch Pride Edition-bandjes

Ook in 2021 mag de Apple Watch rekenen op een nieuw Pride Edition-bandje. De iPhonemaker brengt dergelijke bandjes sinds 2016 uit. Dit jaar mogen we rekenen op twee nieuwe bandjes en gloednieuwe wijzerplaat, om de diversiteit in het leven te vieren. De wijzerplaat arriveert vanzelf via een aankomende update.

Het eerste bandje is afkomstig van Apple en is het Pride Edition gevlochten solobandje. Dit bandje is geschikt voor de meeste Watches, uiteraard in de formaten 40 en 44 millimeter. Het bandje heeft alle kleuren van de regenboogvlag, maar heeft ook kleuren uit andere belangrijke vlaggen gekregen.

Pride Edition-bandjes voor de Apple Watch

Zo zien we onder meer de kleuren roze, lichtblauw en wit in het bandje zitten, die bedoeld zijn voor transgenders en non-binaire mensen. Daarnaast zijn de kleuren zwart en bruin vertegenwoordigd, voor de zwarte en Latinx-gemeenschappen. Bij dit bandje hoort de nieuwe wijzerplaat, die alle belangrijke kleuren weergeeft.

De bovenstaande Apple Watch Pride Edition is nu te bestellen op de website van Apple. Daar heeft het bandje een prijskaartje van 99 euro. Het bandje heeft geen gesp of riempje gekregen en is te koop in negen verschillende maten. Voordat je een maat uitkiest, raadt het bedrijf aan dat je de opmeettool gebruikt.

Nieuw bandje van Nike

Nike biedt dit jaar ook een nieuw bandje aan, die 49 euro kost. Dit is een wat simpeler bandje, met kleuren uit de regenboogvlag. Ook dit bandje heeft zijn eigen wijzerplaat gekregen, zodat alles mooi bij elkaar past. Ook dit bandje is te gebruiken met horloges in de formaten 40 en 44 millimeter.

Beide bandjes zijn nu te koop op de website van Apple en verschijnen vanaf het einde van deze maand ook in de fysieke winkels. Dergelijke acties worden vaak als commercieel bestempeld. Daarom benadrukt het bedrijf de samenwerkingen met verschillende LGBTQ+-organisaties wereldwijd in het persbericht.

Apple