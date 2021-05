Meerdere Apple leveranciers wederom in verband gebracht met dwangarbeid

Eind vorig jaar werd duidelijk dat Apple de banden met cameraleverancier O-Film verbrak. Het bedrijf kreeg te maken met beschuldigingen op het gebied van dwangarbeid, waar Apple niets mee te maken wilde hebben. Een half jaar later is het weer raak.

The Information heeft samen met twee mensenrechtenorganisaties zeven bedrijven geïdentificeerd die dwangarbeid gebruiken om diensten en producten te leveren aan Apple. Het zijn voornamelijk Oeigoeren uit Xinjiang die het werk gedwongen moeten leveren.

Apple leveranciers wederom in verband gebracht met dwangarbeid

Zes van de zeven leveranciers werken in opdracht van de Chinese regering en maken zich dus schuldig aan dwangarbeid. Om antennes, kabels en coatings te leveren aan Apple worden Oeigoeren gedwongen om het werk te verrichten. Ze gaan niet alleen de gevangenis in als ze weigeren te werken, maar worden vaak ook ver van hun eigen huis gehouden. Althans, dat is het bericht dat The Information dus naar buiten brengt. Volgens het onderzoek is één leverancier gevestigd in Xinjian waar op gruwelijke wijze de mensenrechten geschonden worden.

Apple zelf is zich, naar eigen zeggen, van geen kwaad bewust. Een woordvoerder van het bedrijf laat tegenover The Information weten “geen bewijs te hebben gevonden voor dwangarbeid op de plekken waar we opereren”. Dat wil overigens niet zeggen dat het bedrijf niets gaat doen. “We blijven er alles aan doen om werknemers te beschermen en ervoor te zorgen dat iedereen met waardigheid en respect behandeld wordt.” Toch blijft het een feit dat het Amerikaanse bedrijf inmiddels al meerdere keren in verband is gebracht met dwangarbeid en daar zelfs contracten voor verbroken heeft.

Apple is in dit geval niet het enige bedrijf dat in verband wordt gebracht met dwangarbeid. De volledige technologie-industrie is voor een groot deel afhankelijk van Chinese leveranciers. Er zijn niet alleen banden met Apple, maar ook met andere Amerikaanse bedrijven. Microsoft, Amazon, Google en Facebook zouden ook een samenwerking hebben. Wat de vervolgstappen zullen zijn en hoe de bedrijven hierop zullen reageren, dat zal de tijd ons leren.