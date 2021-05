Apple TV+ deelt eerste trailer voor nieuwe dramaserie ‘Physical’

Apple TV+ wordt op 18 juni 2021 wederom voorzien van een nieuwe serie. Ditmaal gaat het om de donkere komedie Physical waar vandaag de eerste trailer van het daglicht heeft gezien.

Rose Byrne en Rory Scovel stelen de show in de serie die draait om het personage Sheila Rubin. Het eerste seizoen bestaat uit tien afleveringen van een half uur.

Eerste trailer voor dramaserie Physical

Apple TV+ gaat met de nieuwe serie Physical wederom terug in de tijd. Het verhaal speelt zich af in San Diego in de jaren 80 en draait dus om Sheila Rubin. De huisvrouw doet er alles aan om haar controversiële man te ondersteunen in zijn werk, maar leeft achter de schermen haar leven op zeer bijzondere wijze. De buitenwereld ziet het misschien niet, maar Rubin heeft te maken met een vertekend zelfbeeld en moet strijden voor haar eigen gezondheid. Iets dat ze voor elkaar krijgt door een fantastische ontdekking: de wereld van aerobics.

In de onderstaande trailer krijgen we een goed beeld van de sfeer in de serie. Het gaat om een komedie die gevuld is met donkere humor en een opvallend pakkend verhaal. We volgen Rubin niet alleen in de strijd voor haar mentale gezondheid, maar zien ook de harde kant van de zakenwereld. Wanneer Sheila namelijk de markt weet te revolutioneren, komen er vervelende spelletjes om de hoek kijken.

Zoals gezegd is Physical vanaf 18 juni te zien op Apple TV+. Het eerste seizoen bestaat uit tien afleveringen en het lijkt er op dit moment sterk op dat niet alle afleveringen direct te zien zijn. Net als bij de andere titels zal Apple TV+ iedere week een aflevering uitbrengen.

Michiel Huisman op Apple TV+

Apple TV+ staat niet stil en komt binnenkort met een hoop nieuwe series. Om die stroom aan nieuwe content vast te houden, richt het platform zich ook op nieuwe producties. Zo werd eerder deze week bekend dat de Nederlandse acteur Michiel Huisman de hoofdrol speelt in de nieuwe serie Echo 3.

Benieuwd naar de aankomende serie en de rol die Huisman zal vertolken? Lees dan ook zeker even het bovenstaande artikel!