Apple TV+ deelt eerste beeld Martin Scorsese’s Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese haalt alles uit de kast voor de Apple TV+ film Killers of the Flower Moon. Naast het feit dat hij samenwerkt met Robert De Niro en Leonardo DiCaprio, beschikt de regisseur ook nog eens over een gigantisch budget.

Wanneer de film precies uitkomt is nog niet bekend, maar vandaag ziet wel het eerste beeld het daglicht. Het gaat om een foto waarop DiCaprio en tegenspeelster Lily Gladstone te zien zijn.

Apple TV+ deelt eerste beeld Killers of the Flower Moon

Als er één film is op Apple TV+ waar veel mensen naar uitkijken, dan is het Killers of the Flower Moon wel. De film is zoals gezegd voorzien van een sterrencast, heeft een groot budget en wordt geregisseerd door niemand minder dan Martin Scorsese. De film vertelt een waargebeurde verhaal van meerdere moorden op de Osage Native Americans. Deze bevolkingsgroep vond onderdak in Oklahoma dat op sterven na dood lag. De staat was waardeloos, totdat bleek dat er flink wat olie onder de grond lag. Om hand te leggen op die olie zorgt William Hale (Robert De Niro) ervoor dat zijn neef Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) trouwt met iemand binnen de Osage (gespeeld door Lily Gladstone). Om vervolgens één voor één alle familieleden om te leggen.

In het eerste beeld dat gedeeld wordt zijn de personages van Lily Gladstone en Ernest Burkhart te zien. In de foto zie je dat de vrouw verliefd naar de man kijkt, maar de man kijkt weg. Een duidelijke foto dat laat zien dat hun relatie op alles behalve liefde gevestigd is.

Zoals gezegd hebben we op dit moment nog een idee wanneer de film te zien is op Apple TV+. Mocht er overigens al een releasedatum zijn, dan is het goed om te weten dat de film eerst in de bioscoop draait. Daarna verschijnt hij pas op de dienst.

