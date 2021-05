Home Before Dark seizoen 2: Apple TV+ lanceert de officiële trailer

Het tweede seizoen van Home Before Dark komt eraan. Dat wordt duidelijk nadat Apple TV+ de eerste officiële trailer voor het seizoen naar buiten heeft gebracht.

Dat Home Before Dark een tweede seizoen zou krijgen werd eerder al bekend, maar nu hebben we ook een releasedatum. De serie gaat op 11 juni verder op Apple TV+.

Home Before Dark seizoen 2

De sfeer zit er, na het kijken van de trailer, lekker in. Het tweede seizoen van Home Before Dark houdt de heerlijke stijl van het eerste seizoen vast. In het begin van de trailer is alles leuk en gezellig (met hier en daar een tiener-probleempje), maar al snel neemt een mysterie de overhand. Het tweede seizoen draait dan ook om het mysterie rondom een explosie. Wanneer Hilde Lisko haar best doet om dit tot de bodem uit te zoeken, krijgt ze opeens te maken met de macht van de grote bedrijven in onze wereld.

Vanaf 11 juni 2021 krijgen we te maken met een flink portie vermaak. Een mysterieuze ziekte, vogels die spontaan uit de lucht vallen en alle aanwijzingen van een groot bedrijf dat alles in de doofpot probeert te stoppen. Het tweede seizoen van Home Before Dark heeft voor de liefhebber genoeg te bieden.

Bekijk de trailer hieronder:

Apple TV+ heeft een drukke planning

Ondanks dat Apple TV+ bij zichzelf blijft als streamingdienst, zit het tempo er qua releases wel lekker in. Zo verschijnen er de komende tijd een hoop nieuwe films en series op het platform. Al hoef je geen Netflix-praktijken te verwachten. Het bedrijf laat de kwaliteit boven de kwantiteit staan. Misschien niet voordelig voor de populariteit van de dienst, maar wel degelijk goed voor de echte liefhebber.

Benieuwd naar wat we de komende tijd allemaal kunnen verwachten van Apple TV+? Lees dan ook zeker even het bovenstaande artikel!