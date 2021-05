[REVIEW] Apple TV 4K (2021): leuke upgrade, maar voor wie?

Tijdens het Spring Loaded evenement werd de Apple TV 4K (2021) aangekondigd. Voor het eerst sinds 2017 kreeg het geliefde apparaat een upgrade. Maar voor wie is deze verbeterde versie eigenlijk bedoeld?

Naast de M1 iMac en de M1 iPad Pro hebben we de afgelopen week de kans gehad om ook de nieuwe Apple TV 4K (2021) onder handen te nemen. In dit artikel vertelt Mark je hoe goed het apparaat in de praktijk is en zetten we een aantal handige toevoegingen op een rij.

Apple TV 4K (2021): eindelijk een nieuw model!

Met het meest recente model uit 2017, werd het in 2021 wel een keertje tijd voor een nieuwe Apple TV. Omdat ik niet meer zonder mijn Apple TV 4K (2017) zou kunnen, was ik erg blij toen er vorige maand een opvolger werd aangekondigd. Maar nu ik die opvolger een week in huis heb gehad, vraag ik me eigenlijk af voor wie dit product interessant is. Begrijp met niet verkeerd: de Apple TV 4K (2021) is een leuke upgrade, maar de stap ten opzichte van vier jaar geleden is gewoon niet zo groot.

De nieuwe Apple TV 4K (2021) is voorzien van de A12 Bionic-chip. Hierdoor is het apparaat grafisch gezien flink verbeterd en is hij ook een stuk krachtiger. Het spelen van games, bekijken van video’s en het beluisteren van audio is hierdoor wel echt prettiger. Net als de nieuwe Siri Remote die misschien niet de schoonheidsprijs wint, maar wel degelijk fijner is in gebruik. Al helemaal omdat Apple een aantal essentiële toevoegingen heeft gedaan. De nieuwe Apple TV 4K (2021) is voorzien van Wi-Fi 6, HDMI 2.1 en Thread. Handige toevoegingen die de ervaring simpelweg iets verbeteren.

Maar de echte hele grote verbeteringen lijken uit te blijven. Niet heel gek, want het model uit 2017 was al ontzettend goed. Daarom moeten we onszelf niet de vraag stellen of de Apple TV 4K (2021) een goed apparaat is, maar meer of we een dergelijk apparaat anno 2021 nog nodig hebben. Inmiddels is menig huishouden voorzien van een Smart TV die praktisch hetzelfde weet te bieden. Dus voor wie is dit nieuwe product van Apple eigenlijk?

Apple TV 4K (2021): 5 handige nieuwe toevoegingen

Om je een goed beeld te geven van de Apple TV 4K (2021) zet ik een paar punten op een rij. Hieronder vind je de vijf verbeteringen en toevoegingen waarvan ik denk dat ze het meest interessant zijn voor het dagelijkse gebruik.

#1 De nieuwe Siri Remote

De nieuwe Siri Remote is zonder twijfel de meest opvallende toevoeging van deze nieuwe Apple TV. Qua ontwerp is het zeker een stap terug ten opzichte van zijn voorganger, maar qua gebruiksvriendelijkheid een hele stap vooruit. De Siri Remote heeft een redelijk ouderwets ontwerp, maar dat zorgt er wel voor dat hij lekker in de hand ligt. Het controle-paneel aan de bovenkant komt gebruikers met een iPod waarschijnlijk bekend voor en werkt erg prettig. Op deze manier is het makkelijker om door je menu’s, homepagina of instellingen te scrollen.

Daarbij heeft de nieuwe Siri Remote ook een aantal handige nieuwe knoppen gekregen. Zo is er eindelijk een aan- en uitknop te vinden op de afstandsbediening. Op die manier zet je niet alleen je Apple TV 4K (2021) uit, maar ook je televisie zelf. Net zo prettig als de mute-knop die is toegevoegd. Waar je eerder je content op pauze moest zetten, is het nu dus mogelijk om alleen even het geluid te dempen. Door die toevoegingen is de Siri-knop naar rechter zijkant verplaatst, wat in de praktijk een zeer prettige positie is.

#2 Apple TV 4K (2021): afstellen met je iPhone

Het is mogelijk om je kleurbalans van je Apple TV 4K (2021) af te stellen met je iPhone. Een makkelijk en snel proces waarmee jij de optimale beeldinstellingen in huis haalt. De optie is te vinden in de instellingen (onder het kopje Chroma) en tovert een vierkantje midden in het beeld. Je plaatst vervolgens je iPhone, op een mm afstand van het scherm, in het vierkantje met het scherm naar voren. Vervolgens wordt er gebruikgemaakt van de sensoren in je iPhone, om het beeld op de juiste manier af te stellen.

Het zorgt er simpelweg voor dat je vrij laagdrempelig het beeld kunt optimaliseren voor jouw situatie. Zo weet je dat je echt alles uit het apparaat haalt.

#3 Meerdere profielen

De nieuwe Apple TV 4K (2021) maakt het mogelijk om meerdere profielen te koppelen. Zo kun je nu voor ieder gezinslid een profiel aanmaken, waardoor je eigen instellingen en voorkeuren worden ingeladen. Iets dat zeker fijn is in de Apple TV-app. Het is namelijk mogelijk om verschillende streamingdiensten aan de app te koppelen, zodat jij al je favoriete films en series op één scherm te zien krijgt.

Wanneer een ander gezinslid inlogt op de Apple TV worden de films en series op basis van jouw voorkeur weggehaald. Op dat moment worden de voorkeuren van een ander gezinslid ingeladen. Erg handig!

#4 Apple TV 4K (2021): High Frame Rate HDR

Nog niet iedere app ondersteunt het, maar High Frame Rate HDR is heerlijke functionaliteit. De toevoeging zorgt ervoor dat video’s vloeiender afspelen en dat beelden nog meer op de werkelijkheid lijkt. Uitstekend bijvoorbeeld voor films waar razendsnelle actie-scenes in zitten of games waar reactietijd belangrijk is. Op dit moment ondersteunt alleen de Red Bull TV-app de functionaliteit en ik moet heel eerlijk bekennen dat ik benieuwd ben naar wat de rest te bieden heeft. Het verschil is duidelijk te zien op het scherm en is, bij bepaalde type content, echt heel erg prettig.

#5 Oeps, even gemist!

Het kan zijn dat je wel eens wat gemist hebt in een film of serie. Sterker nog: soms zijn bepaalde zinnen gewoon even niet te verstaan, waardoor je misschien belangrijke informatie mist. Het is mogelijk om de scene op te zoeken en deze nog een keer te bekijken. Al doet de Apple TV 4K (2021) dit wel echt een stuk beter dan wie dan ook.

Het is tijdens het kijken van een film of serie mogelijk om aan Siri te vragen wat een personage precies zegt. De content wordt tien seconden teruggespoeld en opnieuw afgespeeld met ondertiteling. Zo kun je snel even horen wat er precies gezegd werd, zodat je in alle rust weer verder kunt kijken. Een hele toffe toevoeging die de intergratie van Siri uitstekend weet te benutten.

Apple TV 4K (2021): kopen of laten liggen?

Met betrekking tot de Apple TV 4K (2021) is de conclusie eigenlijk best wel makkelijk. Het verschil met het model uit 2017 is er wel degelijk, alleen is deze niet zo groot. Wie het vorige model in huis heeft, kan daar nog uitstekend mee blijven doen. Mits je de afstandsbediening natuurlijk he-le-maal zat bent. Maar verder is de stap best wel klein voor het geld dat het kost.

Mensen die de afgelopen tijd hebben getwijfeld en geen Smart TV in huis hebben, die zitten gebakken met dit model. Je haalt waarschijnlijk alle apps en diensten in huis waar je behoefte aan hebt en kunt zelfs een lekkere game spelen op zijn tijd. Wat dat betreft is de Apple TV 4K (2021), met een adviesprijs vanaf €199, een uitstekende keuze!