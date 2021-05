Apple ziet het succes van Apple Stores en breidt wereldwijd uit

Ondanks het feit dat de fysieke winkels het afgelopen jaar zwaar te verduren hebben gekregen ziet Apple de waarde van zijn Apple Stores stijgen. Het bedrijf kijkt met tevredenheid naar zijn winkels en is zelfs van plan om wereldwijd uit te breiden.

Dat maakt MacRumors (via Bloomberg) vandaag bekend naar aanleiding van een gesprek met Deirdre O’Brien. Hij werkt als Senior Vice President of Retail and People bij Apple.

Wereldwijd meer Apple Stores

Waar een groot deel van de markt zich voornamelijk blijft ontwikkelen op online verkoop, gaat Apple een andere richting op. Het bedrijf heeft op het moment 511 fysieke Apple Stores en is dat is zeker nog niet genoeg. Deirdre O’Brien laat tegenover Bloomberg weten dat het bedrijf plannen heeft om uit te breiden en begint bij Funke Medeingruppe in Duitsland. Zo laat hij weten:

“Online kunnen mensen een hoop over onze producten leren, maar in de winkels kunnen zij ze ook echt aanraken en ervaren. We hebben daarom de intentie om meer winkels te openen.”

Terwijl het nog niet officieel is aangegeven lijkt het erop dat er vooral in Europa nog meer Apple Stores geopend worden. Dat heeft mede te maken met het feit dat naast Funke Meideingruppe er op dit moment ook een tweede Apple Store gebouwd wordt in Berlijn en dat vorige week de deuren van een winkel in Rome werden geopend. Van de 511 fysieke winkels zijn er op dit moment 100 gevestigd in Europa.

Bezoek de allereerste met AR

Op 19 mei 2001 werd de eerste Apple Store ter wereld geopend. Eerder deze maand werd het twintig jarige jubileum van die opening gevierd. Iets dat resulteerde in een unieke AR-ervaring waardoor je in die allereerste fysieke winkel kon rondlopen.

Ben je nu benieuwd naar die ervaring en zou je het graag zelf willen proberen?