Beleef een stukje Apple geschiedenis: bezoek de eerste store in AR

Het is vandaag een bijzondere dag binnen Apple. Het bedrijf viert namelijk een jubileum. Op 19 mei 2001 opende de eerste Apple Store haar deuren. Een Store die jij vandaag, op 19 mei 2021, zelf kunt bezoeken.

Door middel van Augmented Reality maakt Apple het mogelijk om zijn eerste fysieke winkel ooit te bezoeken. Een unieke ervaring die je eventjes terugbrengt naar het jaar 2001.

De eerste Apple Store in AR

De eerste twee Apple Stores ooit waren te vinden in Tysons Corner en Glendale (Glendale Galleria). Die eerste winkel werd op 19 mei 2001 geopend in de staat Virginia, waar die tweede zijn deuren diezelfde dag opende in Californië. Voor veel mensen zal dit de zoveelste herinnering zijn dat de tijd vliegt, want dat is inmiddels alweer twintig jaar geleden. Reden genoeg voor Apple, en ook zeker voor ons, om een klein feestje te vieren.

Er is een Augmented Reality-variant van de allereerste Apple Store gelanceerd. De winkel ziet er exact hetzelfde uit als toen het twintig jaar geleden geopend werd en neemt je even terug in de tijd. Van de producten in de schappen tot aan de kunst aan de muur: alles is exact hetzelfde als in 2001. Het mooie van alles is dat jij ook echt op je dooie gemak door de winkel kunt lopen.



🎈🥳 Today marks 20 years of Apple Retail Stores. Step back in time and revisit the world’s first Apple Store exactly as it appeared on opening day in 2001 with this augmented reality experience: https://t.co/FsDkP06DaF pic.twitter.com/c1QEV3pdDJ — Michael Steeber (@MichaelSteeber) May 19, 2021

Interesse om de eerste Apple Store te bezoeken? Open deze link dan in Safari op je iPhone of je iPad!

Wat was nu echt de eerste?

De mensen van 9to5Mac halen een leuke discussie aan in het artikel over dit onderwerp. Zo lijkt er onder de Apple-community een discussie te zijn over welke Apple Store nu precies de eerste was.

Zo opende Tysons Corner zijn deuren drie uur eerder dan Glendale Galleria. Dat had te maken met het tijdsverschil tussen Californië en Virginia, waardoor dit voor velen niet als geldige reden gezien wordt. Zeker niet, omdat de winkel in Virginia uitrol-nummer R001 heeft gekregen. Dit verwijst dan weer naar het feit dat dit het eerste project was waar Apple zich, op dit gebied, mee bezig hield.

Steve Jobs was die dag overigens aanwezig in Tysons Corner en gaf daar een kort voorproefje aan de media: