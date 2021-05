Opmerkelijk: Apple ontslaat nieuwe manager al in zijn eerste week

Antonio Garcia Martinez, een voormalig Facebook-manager, heeft de korste loopbaan bij Apple ooit gehad. Het bedrijf had Martinez nét aangenomen als toevoeging aan het App Store en Apple News Advertising-team. Na berichten over vrouwendicriminatie is de jongste aanwinst van Apple echter alweer op staande voet ontslagen.

Garcia Martinez, die afkomstig was van Facebook, werd afgelopen maandag door Apple aangenomen. Uit een verklaring aan 9to5Mac blijkt dat de man nu alweer het bedrijf moet verlaten. Als reden noemt Apple dat het geen enkele vorm van discriminatie onder zijn werknemers tolereert. “Bij Apple hebben we er altijd naar gestreefd een open, gastvrije werkplek te creëren waar iedereen wordt gerespecteerd en geaccepteerd. Gedrag, dat mensen vernedert of discrimineert om wie ze zijn, hoort hier niet thuis.”

De kort Apple-carrière van Garcia Martinez

De voormalige Facebook-manager is aangenomen om te werken in het App Store en Apple News Advertising-team. Eerder leidde hij al advertentie-projecten bij het Social Media bedrijf. De zaak kwam aan het rollen toen verschillende Apple-medewerkers een petitie indienden tegen de komst van Garcia Martinez.

Het blijkt namelijk Garcia Martinez bekend staat om zijn seksistisch en vrouwonvriendelijk gedrag. In zijn boek Chaos Monkeys, waarin hij vertelt over zijn ervaring met werken in Silicon Valley, staan ​​verschillende commentaren waarin hij het werk van vrouwen in techbedrijven zeer denigrerend omschrijft.

Seksistische uitlatingen

In een van de hoofdstukken van het boek zegt de directeur bijvoorbeeld dat vrouwen ‘zacht en zwak’ zijn, terwijl hij in een ander hoofdstuk zegt dat vrouwen ‘geen oogcontact kunnen maken met een man als ze naar beneden gaan’.

De meeste vrouwen in de Bay Area zijn zacht en zwak, verwend en naïef ondanks hun poging mondaine te zijn, en over het algemeen uit hun nek kletsen. Ze hebben hun eigen aanspraak op feminisme en roemen onophoudelijk hun onafhankelijkheid, maar de realiteit is dat ze, na de epidemische plaag of een buitenlandse invasie, precies het soort nutteloze bagage zouden worden dat je zou ruilen voor een doos kogels of een jerrycan diesel.

Garcia Martinez werkte van 2011 tot 2013 bij Facebook en had daarnaast meerdere eigen projecten. Terwijl Apple de man al had aangenomen, koos het bedrijf er toch voor om zijn principes te volgen en de leidinggevende te ontslaan. Het blijft overigens wel vreemd dat Apple geen antecedentenonderzoek heeft gedaan vóórdat men hem in dienst nam.

Bron: 9to5Mac